Demokratların canlı yayındaki tartışmasına "azil soruşturması" damga vurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayına, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması damga vurdu.

ABD'nin Atlanta kentinde yapılan ve NBC kanalından canlı yayınlanan oturumda 10 Demokrat aday adayı kozlarını paylaştı.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı halen önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile onu takip eden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yanı sıra Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Andrew Yang katıldı.

Demokrat rakipleri 5. kez buluşturan canlı yayında ana gündem maddesi, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturması oturumları oldu.

Önceki tartışmalara kıyasla daha sakin geçen canlı yayında Demokrat aday adayları, Trump'ın Ukrayna konusunda yasaları ihlal ettiği ve "koltuğunu siyasi rakiplerine karşı kullandığı" iddiasında birleşti.