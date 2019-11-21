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Demokratların canlı yayındaki tartışmasına "azil soruşturması" damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 08:00 | Son Güncelleme

ABD'de Demokratların başkan aday adaylarını 5. kez bir araya getiren Atlanta'daki canlı yayında, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması ile ilgili açıklamalar gündemi belirledi - Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın "Filistinlilerin haklarına" vurgu yaptığı değerlendirmesi izleyicilerden destek topladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayına, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması damga vurdu.

ABD'nin Atlanta kentinde yapılan ve NBC kanalından canlı yayınlanan oturumda 10 Demokrat aday adayı kozlarını paylaştı.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı halen önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile onu takip eden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yanı sıra Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Andrew Yang katıldı.

Demokrat rakipleri 5. kez buluşturan canlı yayında ana gündem maddesi, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturması oturumları oldu.

Önceki tartışmalara kıyasla daha sakin geçen canlı yayında Demokrat aday adayları, Trump'ın Ukrayna konusunda yasaları ihlal ettiği ve "koltuğunu siyasi rakiplerine karşı kullandığı" iddiasında birleşti.

- "Putin benim başkan olmamı istemiyor"

Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması oturumlarında ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Biden, "Bu oturumlar gösteriyor ki Trump benim karşısındaki aday olmamı istemiyor. Vladimir Putin benim başkan olmamı istemiyor." şeklinde konuştu.

Warren, kimsenin yasalardan daha üstün olamayacağı mesajını verirken, Trump'a yönelik soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini savundu.

Buna karşılık Sanders ise sürekli Trump merkezli tartışmalar yapmanın Demokratların enerjisini harcadığına dikkat çekerek, "Sadece kendimizi Donald Trump'la uğraşarak tüketemeyiz, eğer böyle yaparsak seçimi kaybederiz." yorumunu yaptı.

Öte yandan yayına katılan isimler arasındaki vergi sistemi ve sağlık sistemi reformu konularındaki net ayrışmanın devam ettiği görüldü.

Tartışmada dış politikayla ilgili konular zayıf bir şekilde ele alınırken, Yahudi kökenli olmasına karşın zaman zaman İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkat çeken Sanders'ın Filistin hakkındaki sözleri hem salonda hem de sosyal medyada geniş destek buldu.

- "Filistin halkına saygı göstererek davranmalıyız"

Sanders'ın, "Filistin halkına hak ettikleri şekilde saygı ve izzet göstererek davranmalıyız. Gazze'de halen devam eden durum sürdürülemez, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 70-80'lere çıkmıştır." şeklindeki ifadeleri salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Demokratlarda aday adaylığı yarışını kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Biden önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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ABD Demokrat Parti Donald Trump'a yönelik azil soruşturması

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