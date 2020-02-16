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Demokratlar'ın Gözü Nevada'da

16.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'nin başkan aday adayları Nevada eyaletindeki ön seçim için çalışmalarını hızlandırdı. Eyalette oy verme süreci başladı, son gün 22 Şubat. Güçlü aday adaylarından Bernie Sanders son günlerde anketlerde yükselişte olan Michael Bloomberg'i eleştirdi

Demokratlar'ın Gözü Nevada'da

Nevada ön seçimi öncesi Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından sol kanadın güçlü ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders partisinin bir diğer aday adayına yüklendi.

Sanders, milyarder iş adamı Mike Bloomberg’in Beyaz Saray’a çıkmak için gerekli heyecan ve enerjiden yoksun olduğunu iddia etti.

Demokrat Parti’nin bir etkinliğinde konuşan Sanders, ‘‘Gerçek şu ki Bloomberg, parası olmasına rağmen Donald Trump’ı yenmek için gereken heyecan ve enerjiyi yaratarak seçime gerekli katılımı oluşturmamızı sağlayamayacak’’ dedi.

New Hampshire eyaletindeki önseçimde yarışı birinci tamamlayan Sanders, Iowa’da da mücadeleyi genç aday Pete Buttigieg ile başabaş bitirmişti. Sanders Las Vegas’taki konuşmasında Demokrat aday adaylarından yalnızca etkinliğe katılmayan milyarder Bloomberg’i gündeme getirdi.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Başkan Trump’ın karşısına kimin çıkacağını belirlemek için yapılacak bir sonraki önseçim Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.

Bloomberg Demokrat Parti’nin Las Vegas’taki etkinliğine katılmadı, aday adayı Nevada’da da yarışmayacak.

Bloomberg, Süper Salı olarak bilinen 3 Mart’tan itibaren oylama yapılacak eyaletlere odaklanmayı hedefliyor. Bu eyaletlerden biri de Virginia. Bloomberg kampanyası dahilinde Cumartesi günü Virginia’daydı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Sanders’ı ismini kullanmadan eleştirdi. Biden, Sanders’ı silah üreticilerini silahlı kitle saldırıları konusundaki sorumluluklarından sıyrılmalarını sağlayan bir kanuna daha önce verdiği destek nedeniyle eleştirdi.

Biden NBC’ye verdiği röportajda ise Sanderds’ın senatörlere yönelik eleştiri ve saldırgan tavrıyla bazı destekçilerini kaybedebileceğini de söyledi. Demokrat adayların büyük kısmı Nevada seçimleri öncesinde tartışmaya girmekten kaçınıyor.

Bir diğer aday Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise grip olmasına rağmen etkinlikte sahne aldı. Warren ‘‘Bu akşam buradayım çünkü ben bir savaşçıyım’’ dedi.

Nevada’da erken oylama Cumartesi günü başladı. Parti yetkilileri katılımın beklenenden yüksek olduğunu söylüyor. Oy kullanmak için son gün 22 Şubat.

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