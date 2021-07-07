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Demokratlar’ın New York Belediye Başkanı Adayı Eric Adams

07.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams Demokrat Parti’nin New York belediye başkanlığı adaylığını kazandı. Eski polis şefi olan ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eric Adams Amerika’nın en büyük kentinin belediye başkanı olmaya bir adım daha yaklaştı

Demokratlar’ın New York Belediye Başkanı Adayı Eric Adams

Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams Demokrat Parti’nin New York belediye başkanlığı adaylığını kazandı. Eski polis şefi olan ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eric Adams Amerika’nın en büyük kentinin belediye başkanı olmaya bir adım daha yaklaştı.

22 Haziran’da yapılan ön seçimlerden iki hafta sonra açıklanan oy sayımına göre Eric Adams, rakiplerinin farkı kapatamayacağı şekilde yarışı önde tamamladı.

13 adayın katıldığı ön seçimde Adams rakipleri New York Şehri Sanitasyon Komiseri Kathryn Garcia ve medeni haklar avukatı ve eski MSNBC analisti Maya Wiley’yi geride bıraktı.

Kathryn Garcia Central Park’ta yaptığı kısa açıklamada yarışta aldığı yenilgiyi kabul etti. Garcia, “400 yıldır belediyede en tepedeki koltuğa bir kadın oturmadı. New York’un ilk kadın belediye başkanını seçmeye ve bu cam tavanı kırmaya bizim yürüttüğümüz seçim kampanyası kadar tarihte bu kadar yaklaşan olmadı. Biz bu cam tavanı çatlattık ve cam tavan artık kırılmaya hazır” şeklinde konuştu.

Kendisi de siyah bir politikacı olan Maya Wiley de rakibi Eric Adams’ı kutladı, Adams’ın New York’un ikinci siyah belediye başkanı olacak olmasının siyahlar için anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Seçilirse New York’un ikinci siyah belediye başkanı olacak

Eric Adams seçilmesi halinde New York’un ikinci siyah belediye başkanı olacak.

New York Seçim Kurulu geçtiğimiz hafta oy sayımına yanlışlıkla deneme pusulalarını da dahil ederek hatalı sonuç yayınlamış ve daha sonra da kaldırmıştı.

New York’ta kayıtlı Demokrat seçmen sayısı Cumhuriyetçiler’den fazla. Bu nedenle Eric Adams’ın belediye başkanlığı seçimini Guardian Angels (Koruyucu Melekler) adlı sivil devriye ekibinin kurucusu olan ve kanun ve nizam söylemiyle seçimlerde yarışacağını açıklayan Cumhuriyetçi rakibi Curtis Sliwa karşısında kazanması bekleniyor.

New York’un yeni belediye başkanı pandeminin ardından normalleşme, silahlı saldırılarda artış, sorunlu bir okul sistemi ve hesaplı konut gibi sorunlarla mücadele edecek.

60 yaşındaki Eric Adams, seçim kampanyasını kamu güvenliğinin iyileştirilmesi üzerine kurdu.

Liberaller arasında destek gören polisin fonunun azaltılması görüşüne karşı çıkan Adams kentte artan suç oranlarıyla mücadele ve polis teşkilatından ırksal önyargıyı silmek arasında bir denge kurma arayışında.

New York’un şu andaki Demokrat Partili belediye başkanı Bill de Blasio üst üste bir kez daha belediye başkanı olamayacağı için yarışa katılmadı.

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