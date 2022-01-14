Demokratlar’ın Oy Hakkı Tasarısı Ne Sunuyor?

ABD Kongresi’nin Demokrat üyeleri, Cumhuriyetçiler’in yönetimde olduğu eyaletlerin yeni kısıtlamalar getirdiği bir zamanda, özellikle azınlık ve düşük gelirli seçmenler için sandığa erişimi koruyacağını söyledikleri yeni bir oy hakkı tasarısı için bastırıyor.

Bu kısıtlamalar, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın seçimlerde hile yapılması nedeniyle kaybettiği şeklindeki iddiaları destekleyen Kongre üyelerince yürütüldü.

Cumhuriyetçiler’in “iktidarı partizanca ele geçirme’’ olarak adlandırdıkları tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti; ancak Senato'da büyük olasılıkla yenilgiyle karşı karşıya. Demokratlar’ın tasarısının ana unsurlarında şunlar yer alıyor:

Seçim bölgelerini parti çıkarına göre belirlemeye son verilecek

ABD’nin 435 Kongre seçim bölgesi için sınırlar çizme hakkı öncelikli olarak valiler ve eyaletlerin kendi yasama organlarında. Her iki siyasi parti de bu hakkı kendi avantajlarını azami seviyeye yükseltmek için kullanıyor. Yani hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti, yeni Kongre seçim bölgelerinin gelecekte yapılacak seçimlerde kendi adaylarının seçimleri kazanmasına yardımcı olacak şekilde belirlenmesine çalışabiliyor. ABD'de "gerrymandering" olarak bilinen bu süreçte partilerin elde edeceği başarı; vergilerin ve harcamaların artıp artmayacağı, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının onaylanıp onaylanmayacağı ya da kürtaja erişimin kısıtlanıp-kısıtlanmayacağı gibi politikaların belirlenmesinde rol oynuyor.

Tasarı, belli standartlar belirleyerek seçim bölgelerinin parti çıkarları için yeniden çizilmesini sona erdirmeye çalışırken, eyaletlerin karşı çıkması olasılığına karşı yasal çözüm yolları sunuyor.

Oy verme kolaylaştırılacak

Seçim günü federal tatil ilan edilecek ve seçmenlere oy verme merkezlerine gitmeleri için daha fazla zaman tanınmış olacak. Eyaletler, motorlu taşıtlar daireleri aracılığıyla otomatik seçmen kayıt sistemleri kurmak zorunda kalacak. Seçmenlerin seçim gününden önce oy kullanmak için peş peşe en az 15 günü olacak ve ABD’de her seçmen postayla oy pusulası talep edebilecek.

Mevzuat, kişilerin seçmen kütüğünden nasıl çıkarılabileceği ve eyaletlerin erken oy pusulalarının gönderilmesi için nasıl özel posta kutuları sağlayacağıyla ilgili asgari standartları uygulamaya koyacak. Seçmen kimliğinin doğrulanması yöntemleri için tek tip ulusal standartlar belirlenecek.

Kampanya bağış kuralları güçlendirilecek

Adaylara yapılan "kara para" bağışları açıklanmak zorunda olacak ve bağışta bulunanların kimliğini gizlemek için kuruluşlar arasında fon transferi yasaklanacak.

Çevrimiçi siyasi reklamlar, diğer medyadaki reklamlarla aynı bildirim gerekliliklerine sahip olacak.

Seçim güvenliği arttırılacak

Federal seçimleri yöneten, partizan olmayan ve artan sayıda şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalan eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer için yeni korumalar sağlanacak.

Oy pusulalarını ve oylama sistemlerini güvence altına almak için seçim kayıtları ve altyapıya daha geniş emniyet tedbirleri getirilecek.

Eyaletlerin federal denetimine yeniden başlanacak

ABD Adalet Bakanlığı, ayrımcılık geçmişi olan eyaletlerde seçim yasası değişiklikleri denetlemeye yeniden başlayacak. Bu erk, 2013’te Anayasa Mahkemesi kararıyla zayıflatılmıştı.

