Demokratlar’ın Tartışmasına Azil Süreci Damga Vurdu

ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmak için yarışan 10 isim, beşinci kez televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Geceye Başkan Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi’nde başlatılan azil soruşturması süreci damga vurdu. Demokrat aday adaylarının tümü, azil soruşturmasına destek verdi ve gelecek yılki seçimlerde partinin başkan adayı olarak karşısına çıkmayı umdukları Trump’a olan tepkilerinde ortak bir tutum sergiledi. Tartışmada aday adaylarının öncekilere kıyasla birbirlerinin üzerine daha az gittiği, büyük ölçüde mutabık oldukları noktalara ağırlık verdikleri gözlendi. Senatör Bernie Sanders, Başkan Trump’ın modern Amerikan tarihinin en fazla yolsuzluğa bulaşmış başkanı olabileceğini söyledi ancak Trump’ı sandıkta yenilgiye uğratma çabasını sadece Başkan’a muhalefet üzerine kurmamak gerektiği uyarısında da bulundu. Sağlık sigortası ya da konuttan mahrum olanların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken Sanders, iklim değişikliği sorununa de değindi ve bunun “varoluşsal bir tehdit” oluşturduğuna vurgu yaptı.

Senatör Elizabeth Warren, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasını hatırlattı ve Kongre’nin bu konuda bir adım atmamasının Trump’ı Ukrayna skandalında cesaretlendirdiğini savundu. Temsilciler Meclisi’nde yürütülen soruşturma, Trump’ın siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna gaz şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda yer alan oğlunun faaliyetlerini araştırması için Ukrayna’ya baskı yaptığı ve bu ülkeye Amerikan askeri yardımlarını da koz olarak kullandığı iddialarını araştırıyor. Biden, başkan seçilmesi halinde, Trump’ın herhangi bir cezai suçlamayla alakalı olarak soruşturulması kararını Adalet Bakanı’na bırakacağını, bu sürece müdahale etmeyeceğini belirtti. Trump’a tepki olarak son dönemde “hapse atılması” gerektiği şeklinde sloganlar atılmasını onaylamadığını ifade eden Biden, “medeniliğe geri dönülmesine” ve halkı birleştirmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Hapse atın” sloganı ilk olarak Trump’ın seçim kampanyası sırasındaki mitinglerinde 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton için kullanılmıştı.

Senatör Cory Booker da bir sonraki başkanın ulusu bir araya getiren bir başkan olması gerektiği fikrine destek verdi, “büyük işler” başarmak için birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizdi. Trump’ın dış politikası hedefte Demokrat aday adayları Başkan Trump’ın dış politikasını da hedef alırken, Trump yönetiminde izlenen politikaların ABD’yi geleneksel müttefiklerinden uzaklaştırdığını ve bu ülkelerin gözünde güvenilmez bir ortak haline getirdiğini savundu. Biden, başkan seçilmesi halinde, ABD’nin Trump’tan önceki sahip olduğu ittifakları korumak için çalışacağını, buna Paris İklim Anlaşması’nın da dahil olduğunu kaydetti. Biden de Sanders gibi iklim değişikliği sorununa vurgu yaparak, bunu “dünyanın karşısındaki en büyük varoluşsal tehdit” olarak tanımladı. Öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı da gündemdeydi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunu da gündeme getiren Biden, Suudi Arabistan hükümetinden cinayetin sorumlularının cezalandırılmasını isteyeceğini söyledi. Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın emriyle öldürüldüğüne inandığını ifade eden Biden, başkan seçilmesi halinde bu ülkeye yardımları ve askeri teçhizat satışlarını sona erdireceğini söyledi.

Biden, ABD’nin dünya genelinde bu ve diğer “insan hakları ihlallerine” yüksek sesle tepki göstermesi gerektiğini vurgularken, Başkan Donald Trump’ın bu konuda çok yetersiz kaldığını savundu. “Buttigieg’in cesareti yok” Senatör Kamala Harris de Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmesini eleştirdi, Amerikan başkanının “aşağılandığını” ve birlikte “fotoğraf vermeye karşılık hiçbir şey almadığını” söyledi. Indiana eyaletinin South Bend kenti belediye başkanı Pete Buttigieg de, rakibi Kongre üyesi Tulsi Gabbard’a, “kanlı diktator” olarak nitelediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la 2017’de bu ülkeyi ziyareti sırasında görüştüğü için sert tepki gösterdi. Gabbard da bu tepkiye, Buttigieg’in ABD’nin düşmanlarıyla oturma ve ortak zemin arama “cesaretine sahip olmadığı” sözleriyle yanıt verdi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ilk telefon görüşmesinde Rus lidere ne söyleyeceğinin sorulması üzerine girişimci Andrew Yang, Putin’e, Amerikan politikasına müdahale edildiği günlerin artık sona erdiğini ve yönetiminin bu türden zarar verici her türlü çabayı “saldırgan eylem” olarak göreceğini söyleyeceğini belirtti.

İklim değişikliği ortak nokta İklim değişikliği sorunun ABD’nin politikasında en öncelikler arasına alınmasına da aday adayları geniş destek verdi. Buttigieg ve Gabbard, iklim değişikliğiyle mücadelenin kilit bir parçası olarak Amerikan tarım sanayinin reformdan geçirilmesine destek ifade etti. Gabbard, Washington’daki “aşırı partizan” ortamın iklim değişikliğiyle mücadelede ilerleme sağlanmasını engellediğini savundu ve fosil yakıt şirketlerine yardımlarına sona erdirme, onun yerine yeşil ekonomiye yatırım yapma sözü verdi. Milyarder Tom Steyen de, kendisini iklim konusunda en fazla odaklanan aday adayı olarak niteledi ve eğer başkan seçilirse göreve başlamasının ilk gününde “acil durum” ilan edeceğini açıkladı. Anketler ne diyor? Demokrat aday adayları arasındaki yarışta bugüne kadar anketlerde en öne çıkan üç isim Biden, Warren ve Sanders oldu ancak son dönemde 37 yaşındaki genç aday Buttigieg de atağa geçerek, ilk ön seçimlerin yapılacağı eyaletler Iowa ve New Hampshire’de ön sıralardaki ekibe katıldı. CNN/Des Moines Register/Mediacom’un anketine göre Buttigieg, Iowa’da yüzde 25 oranında destekle şu anda ilk sırada görünüyor. Iowa’daki ön seçimler 3 Şubat’ta, New Hampshire’da da 11 Şubat’ta yapılacak.