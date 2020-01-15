Demokratların Tartışmasında Savaş İklim ve Cinsiyet Öne Çıktı

Demokrat Parti’nin başkan aday adayları Iowa’da dün gece yapılan tartışma programında karşı karşıya geldi. ABD tarihinin en çeşitli Demokrat aday adaylarının yarıştığı süreçte tartışma sahnesinde yalnızca beyaz adayların kalmış olması ve bunların dördünün erkek olması dikat çekti.

Televizyondan canlı yayınlanan programda altı aday adayı moderatörlerin sorularını yanıtladı.

Tartışmada ağırlıklı olarak gündeme gelen konular arasında dış politika, iklim değişikliği ve sağlık sigortası vardı. Tartışmanın kızıştığı anlarda adaylar yön değiştirerek birbirlerine yüklenmektense Başkan Trump’la farklılıklarının altını çizdiler.

Ancak tartışma altı adaydan hiçbirinin öne çıkacak şanslı bir anına sahne olmadı.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi Demokrat Parti’nin ilerlemeci isimlerinden Bernie Sanders’a yönelttiği suçlamayı tekrar etti. Warren, Sanders’ı bir kadının Başkan Trump karşısında seçimi kazanacağına inancı olmadığını söylemekle suçlamıştı.