Demokratların Tartışmasında Savaş İklim ve Cinsiyet Öne Çıktı

Demokrat Parti’nin başkan aday adayları Iowa’da dün gece yapılan tartışma programında karşı karşıya geldi. ABD tarihinin en çeşitli Demokrat aday adaylarının yarıştığı süreçte tartışma sahnesinde yalnızca beyaz adayların kalmış olması ve bunların dördünün erkek olması dikat çekti.
Televizyondan canlı yayınlanan programda altı aday adayı moderatörlerin sorularını yanıtladı.
Tartışmada ağırlıklı olarak gündeme gelen konular arasında dış politika, iklim değişikliği ve sağlık sigortası vardı. Tartışmanın kızıştığı anlarda adaylar yön değiştirerek birbirlerine yüklenmektense Başkan Trump’la farklılıklarının altını çizdiler.
Ancak tartışma altı adaydan hiçbirinin öne çıkacak şanslı bir anına sahne olmadı.
Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi Demokrat Parti’nin ilerlemeci isimlerinden Bernie Sanders’a yönelttiği suçlamayı tekrar etti. Warren, Sanders’ı bir kadının Başkan Trump karşısında seçimi kazanacağına inancı olmadığını söylemekle suçlamıştı.
Warren ve Sanders arasında gerilim
Parti ön seçimlerinin başlamasına üç hafta gibi kısa bir süre kala partinin sol kanadını bölme tehlikesi taşıyan bu suçlama karşısında Sanders hararetle kendini savundu.
Warren, “Bu sahnedeki erkeklere bakın. Toplu halde 10 seçim kaybettiler. Bu sahnede katıldığı her seçimi kazanan tek kişi kadınlar” ifadelerini kullandı. Warren’a sahnedeki diğer kadın aday adayı Senatör Amy Klobuchard “çok doğru, çok doğru” diyerek destek verdi.
Sanders ise “Bir kadının kazanamayacağını kafasından geçiren var mı? Kadınlar tabii ki kazanabilir” yanıtını verdi.
Sanders ve Warren arasındaki bir diğer gerilim anı ise tartışma sona erdikten sonra yaşandı. Adayların birbirinin elini sıktıkları sırada Warren’ın Sanders’ın uzattığı elini sıkmayı reddettiği görüldü.
Sanders’tan Biden’a Irak Savaşı eleştirisi
Vermont Senatörü Bernie Sanders 2002 yılında Irak’a işgalin önünü açan asker gönderme kararına karşı çıkmış olduğunu hatırlattı. Yarışın iddialı adaylarından eski Başkan yardımcısı Joe Biden’ı da bu karara destek verdiği için eleştirdi.
Sanders Irak’ın işgalini “modern tarihte ve ülke tarihindeki en kötü dış politika hatası” olarak değerlendirdi.
Sanders, “Ben bu savaşı önlemek için her şeyi yapabilirdim ancak Joe konuya farklı yaklaştı” dedi.
Biden ise 2002 yılında askeri harekata izin veren kararnameye verdiği onayın bir hata olduğunu kabul etti ancak Obama yönetimi döneminde Amerika’nın askeri varlığını bölgeden çekmeye yönelik politikalara yardım ettiğini hatırlattı.
Adayların çoğu Başkan Truımp’ın İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan hava harekatını ve ABD askerlerini bölgede tutma kararını kınadı.
“Muharip askerleri bölgeden çıkartmalıyız” diyen Warren, askeri bütçede de kesinti yapılması gerektiğini kaydetti.
Buttigieg, Biden ve Klobuchar ise Ortadoğu’da az sayıda asker tutulmasına sıcak baktıklarını söyledi.
İklim değişikliği de sık sık gündeme geldi
İklim değişikliği de gecenin öne çıkan tartışma konularındandı. Milyarder aday adayı Tom Steyer ise fosil yakıt sektörüne yapılan yatırımlardan para kazandığını kabul etti ancak iklim değişikliğine karşı son on yıldır verdiği mücadelenin de altını çizdi.
South Bend Indiana eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise tartışmada kendisini öne çıkartacak ivmeyi sağlamakta zorlandı. Buttigieg, Demokrat Parti’nin adayı seçilmesi halinde Başkan Trump’la nasıl mücadele edeceğini anlatırken dikkatleri çekmeyi başardı.
Buttigieg, “Donald Trump’ı yenmeye hazırım. Saldırgan konuşmalarına başladığında, karşısında Amerikalı bir savaş muharibini bulacak. O zaman kemik çıkıntılarının onu askerlik için elverişsiz hale getirdiğini benim yüzüme anlatmak zorunda kalacak. Eğer Trump Cumhuriyetçi Parti’ye Hrsitiyanları çekmek için dinden bahsederse ona farklı bir yaklaşımla yanıt vermekten çekinmeyeceğim ve Tanrı’nın bir siyasi partiye ait olmadığını söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Dört eyelet Şubat ayından itibaren oy vermeye başlayacak, bunların ilki Iowa olacak. Bir sonraki tartışma programı 7 Şubat’ta New Hampshire’da yapılacak. Bunu 19 Şubat’ta Nevada’da ve 25 Şubat’ta Güney Carolina’da yapılacak tartışma programları izleyecek.
Anketler son zamanlarda yarışın özellikle Biden, Sanders, Warren ve Buttigieg arasında başabaş gittiğini gösteriyor.
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