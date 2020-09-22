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Demokratlar’ın Tasarısı Cumhuriyetçiler’i Memnun Etmedi

22.09.2020 00:51 | Son Güncelleme

ABD Kongresi, federal hükümete Aralık ayı ortasına kadar kaynak sağlayacak bir yasa tasarısını bu hafta değerlendirmeye hazırlanıyor. Kongre üyeleri salgın dönemine denk gelen 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde federal hükümetin kapanmasının önüne geçmeyi umuyor

Demokratlar’ın Tasarısı Cumhuriyetçiler’i Memnun Etmedi

ABD Kongresi, federal hükümete Aralık ayı ortasına kadar kaynak sağlayacak bir yasa tasarısını bu hafta değerlendirmeye hazırlanıyor. Kongre üyeleri salgın dönemine denk gelen 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde federal hükümetin kapanmasının önüne geçmeyi umuyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Pazartesi günü Başkan Trump’ın çiftçiler için istediği kaynağı dahil etmedikleri bir tasarıyı Kongre’ye sundu. Demokrat Partili yetkililer tasarının Temsilciler Meclisi’nde en erken Salı günü oylanmasını bekliyor. Daha sonra tasarı bu haftanın ileriki günlerinde Senato’nun gündemine gelebilir. Yeni mali yılın başlangıç tarihi ise 1 Ekim.

Tasarı, Kongre üyelerine 2021’in Eylül ayına kadar yapılacak federal harcamaları değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyor. Buna askeri operasyonlar, sağlık hizmetleri, ulusal parklar, uzay programlarıyla havaalanı ve sınır güvenliğine ayrılacak bütçeler de dahil.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi, harcama tasarısıyla süregelen salgın, yangınlar ve kasırgalar sırasında hükümeti 11 Aralık tarihine kadar açık tutmanın hedeflendiğini aktardı.

Ancak 3 Kasım seçimlerinin hemen ertesinde, Aralık ayında Kongre’nin yeniden bütçe konusuna dönmesi gerekecek.

Tasarı, Beyaz Saray’ın tarım gelirlerine istikrar getirmeyi amaçlayan programı kapsamında ayrılması planlanan 21,1 milyar dolarlık bütçeyi ise içermiyor. Başkan Donald Trump geçen hafta Wisconsin’de düzenlediği bir seçim mitinginde çiftçilere daha fazla destek sözü vermişti.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da yazdığı Twitter mesajında ‘‘Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın hükümet harcama tasarısıyla ilgili taslağı Amerikalı çiftçilerin ihtiyaç duydukları yardım ve desteği içermiyor. Bu yaraya tuz basma ve Amerikalı çiftçilere yardımı kesme zamanı değil’’ dedi.

Tasarı havaalanı tadilatları ve hava kontrol operasyonları kapsamında 14 milyar dolar içeriyor, ayrıca otoyollara ve toplu taşımacılığa 13,6 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

Pelosi ise tasarının yaşlı Amerikalılar’ı, sağlık sigortası Medicare’in sigorta primlerinde ayda 50 dolara kadar artıştan kurtaracağını kaydetti.

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