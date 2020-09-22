Demokratlar’ın Tasarısı Cumhuriyetçiler’i Memnun Etmedi

ABD Kongresi, federal hükümete Aralık ayı ortasına kadar kaynak sağlayacak bir yasa tasarısını bu hafta değerlendirmeye hazırlanıyor. Kongre üyeleri salgın dönemine denk gelen 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde federal hükümetin kapanmasının önüne geçmeyi umuyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Pazartesi günü Başkan Trump’ın çiftçiler için istediği kaynağı dahil etmedikleri bir tasarıyı Kongre’ye sundu. Demokrat Partili yetkililer tasarının Temsilciler Meclisi’nde en erken Salı günü oylanmasını bekliyor. Daha sonra tasarı bu haftanın ileriki günlerinde Senato’nun gündemine gelebilir. Yeni mali yılın başlangıç tarihi ise 1 Ekim.

Tasarı, Kongre üyelerine 2021’in Eylül ayına kadar yapılacak federal harcamaları değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyor. Buna askeri operasyonlar, sağlık hizmetleri, ulusal parklar, uzay programlarıyla havaalanı ve sınır güvenliğine ayrılacak bütçeler de dahil.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi, harcama tasarısıyla süregelen salgın, yangınlar ve kasırgalar sırasında hükümeti 11 Aralık tarihine kadar açık tutmanın hedeflendiğini aktardı.