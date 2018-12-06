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Demre- Kaş karayoluna kaya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Demre- Kaş karayolu, yağmurun etkisiyle düşen kaya nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Demre- Kaş karayoluna kaya düştü

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, Demre- Kaş karayolu, yağmurun etkisiyle düşen kaya nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Demre- Kaş karayoluna, sabah saatlerinde yağmurun etkisiyle kaya düştü. Karayolunun 2'nci kilometresinde toprağın yumuşaması nedeniyle yola yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücülerin haber vermesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kaya yolun dışına çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süreyle yol trafiğe kapalı kaldı.

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