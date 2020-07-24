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Demre'nin buz gibi kükürtlü suyu şifa dağıtıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kavurucu yaz sıcaklarından kaçan onlarca kişi Antalya'nın Demre ilçesine gidiyor. Yaz, kış 12- 13 derece civarında olan ve şifalı olduğuna inanılan suya girerek serinleyen ilçe sakinleri ve tatilciler, buz gibi kükürtlü suyun keyfini sürüyor.

Demre'ye gelenler, ilçenin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan kapısı Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolun sağında ve solunda bir küçük çay ile dere akıyor. Suyun sıcaklığı yaz- kış 12- 13 derece civarında. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler, sıcaktan bunalınca, denizden çıkınca, tarlada çalışıp terleyince iki soğuk su kaynağına geliyor. Kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.

BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYORLAR

Buz gibi suya girerek serinleyenler, yine aynı bölgedeki tarihi taş havuzlara da girerek, soğuk suyun keyfini çıkarıyor. Ancak soğuk suda ve özellikle taş havuzlarda birkaç dakikadan fazla kalmak olanaksız. İnsanı hemen titretmeye başlayan su özellikle ikindi saatlerine doğru yerli ve yabancı birçok kişinin akınına uğruyor. Asıl büyük akarsuyun aktığı iki noktada Demre Belediyesi'nin yaptığı tesisler, sıcak günlerde özellikle de hafta sonları dolup, taşıyor.

‘BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR’

Soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor ve kas ağrıları gidiyor. Sudan çıkıldığı zaman duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat olarak kalabiliyor. Suyun ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği belirtilen suyun, mantar hastalıklarını da iyileştirdiği ifade ediliyor.
'Soğuk su' denilen yolun sağındaki su kaynağının yanındaki çamurun ise birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Buraya gelenler çamur banyosu da yapıyor. Çamur banyosunun cildi güzelleştirdiğine inanılıyor. Yolun sağındaki Demre- Kaş D400 karayolunun altındaki ana su kaynağında ise bin yıllık Bizanslılardan kalan dar ve derin bir havuz var. Özellikle çocuklar ve gençler, buradaki havuza atlayarak şoklama yapıyor.

‘BÖYLESİ HARİKA SUDA SERİNLEMEK HARİKA OLDU’

‘BÖYLESİ HARİKA SUDA SERİNLEMEK HARİKA OLDU’
Yolun solunda ise 'Burguç' adı verilen bir kayadan fışkıran şifalı sular bulunuyor. Burada da aynı şekilde düzenleme yapılan suyun, açken içildiği zaman bağırsakları temizlediği, mide hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Soğuk sudan çıkanlar, geceleri rahat biçimde uyuyabiliyor.
Soğuk suya giren Kürşat Uysal, "Bulunduğumuz yerdeki bu su gayet soğuk. Serinlemek amacıyla geliyoruz. Bizim için yaz günlerinde çok iyi oluyor. Sabah saatlerinde gelirsek, bağırsak sistemine çok iyi geldiği söyleniyor. Gündüz de güneş yanıklarına iyi geldiği söyleniyor. Hepiniz gelin, suyu görün" dedi.
Füsun Şahin, "Antalya'dan geldim. Müthiş bir sıcak günün ardından böylesi müthiş bir suda serinlemek harika oldu. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Nilgün Kıray da "Dışarıda 35 derece sıcaklık var. Ama bu suya girdiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Dışarıdaki sıcaklığı asla hissetmiyorsunuz. Bütün vücut yorgunluğunuzu suya bırakıp, dağıtıyorsunuz. Bu suya gelip, girin" dedi. (DHA)
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