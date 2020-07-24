Demre'nin buz gibi kükürtlü suyu şifa dağıtıyor

Demre'ye gelenler, ilçenin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan kapısı Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolun sağında ve solunda bir küçük çay ile dere akıyor. Suyun sıcaklığı yaz- kış 12- 13 derece civarında. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler, sıcaktan bunalınca, denizden çıkınca, tarlada çalışıp terleyince iki soğuk su kaynağına geliyor. Kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.

BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYORLAR

Buz gibi suya girerek serinleyenler, yine aynı bölgedeki tarihi taş havuzlara da girerek, soğuk suyun keyfini çıkarıyor. Ancak soğuk suda ve özellikle taş havuzlarda birkaç dakikadan fazla kalmak olanaksız. İnsanı hemen titretmeye başlayan su özellikle ikindi saatlerine doğru yerli ve yabancı birçok kişinin akınına uğruyor. Asıl büyük akarsuyun aktığı iki noktada Demre Belediyesi'nin yaptığı tesisler, sıcak günlerde özellikle de hafta sonları dolup, taşıyor.