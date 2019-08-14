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Demre sahilleri tatilcilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistlerin akınına uğradı.

Demre sahilleri tatilcilerle doldu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistlerin akınına uğradı. Demre'nin birbirinden güzel plajları Türkiye'nin birçok yerinden gelen yerli tatilcilerle doldu.
Demre'deki irili ufaklı turistik tesisler, villalar, sosyal tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tesislerde yer bulamayanlar, tatili denizin kıyısında geçirmek isteyenler çadırlarda tatil yapmayı tercih etti. Demre'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan yerli turistler plajlara akın etti.
Yerli turistler başta doğal bir liman olan Taşdibi Plajı, Demre'nin altın kumlu plajları Sülüklü ve Çayağzı, çakıllı kıyısı olan Beymelek ve Kömürlük plajlarını tıklım tıklım doldurdu. Demreliler de tatilcilerle denizin tadını çıkardı. Birçok tatilci şemsiyeler altında piknik yaptı. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki tekneler her gün, dünya cenneti Kekova'ya yerli tatilcileri taşıdı.
Demreli turizmciler, "Son yılların en kalabalık yerli turist grubunu ağırlıyoruz. Yeni yapılan tesislerle Demre artık turizmde bir marka olmaya başladı. Türkiye'nin en güzel plajlarının Demre'de olması, plajların ücretsiz, denizin temiz olması Demre'ye yerli turist ilgisini her geçen gün artırıyor. Bu ilgi daha çok butik otelin Demre'de yapılmasını sağlayacak" dedi.

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Demre sahilleri tatilcilerle dolduDemre sahilleri tatilcilerle dolduDemre sahilleri tatilcilerle dolduDemre sahilleri tatilcilerle doldu

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