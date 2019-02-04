HABER

Demre'de ağaçlar çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havada bazı ağaçlar çiçek açtı.

Demre'de ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havada bazı ağaçlar çiçek açtı.
Son haftalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demre'de iki gündür hava sıcaklığı yükseldi. 18-20 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluştu. İlçe merkezindeki Geken mevkisinde bir badem ağacı, yabani badem olarak bilinen azgan ağaçları, papatyalar, çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Bal arıları da açan çiçeklere kondu. İlçede bir elma ağacı da meyve verdi.
Üretici Alim Sarıca, "Gördüğünüz gibi ağaçlarımız kışın ortasında çiçek açtı. Arılar polen topluyor, doğal bal. Kışın ortasında" dedi.
Şenruh Acar, "Demre'de doğdum, büyüdüm. Bugüne kadar bu bademlerin böyle çiçek açtığını görmemiştim. Bunların kötü hava şartlarında yok olacağını biliyorum. Fakat güzel bir olay" diye konuştu.
Halil Avcu da şöyle dedi:
"Bölgemizde felaketler oldu. Fırtınadan, hortumdan dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. İki gündür güneş açtı. Güzel bir hava var Demre'de. Badem ağaçlarının bu mevsimde çiçek açtığını çok görmüyoruz. Az rastlanan bir olay. Kırlarımız yeşillendi. Demre çok güzel bir yer."

FOTOĞRAFLI

Demre'de ağaçlar çiçek açtıDemre'de ağaçlar çiçek açtıDemre'de ağaçlar çiçek açtıDemre'de ağaçlar çiçek açtı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Tilki ve kediyi bir arada besliyorTilki ve kediyi bir arada besliyor
Bugün burcunuzda neler var?Bugün burcunuzda neler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ekibi dünyanın en son noktasında!

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

Bursa'da mide bulandıran olay! Küçük yaştaki baldızının fotoğrafları bilgisayarından çıkmıştı... Cezası belli oldu

Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarında bulununca...

Günlük burç yorumları 4 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Bambaşka bir dünya! Oraya giden hayran kalıyor

İşte fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Adana'da tabureli, bıçaklı, silahlı 'küfür kavgası' kamerada!

Küfürleştikleri kahvehane önünde yeniden karşılaşınca... Dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.