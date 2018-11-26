Demre'de faciadan dönüldü: 24 göçmen kurtarıldı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aralarında hamile kadının da bulunduğu 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Demre'ye bağlı Kekova Kale mevkisindeki kıyı bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu göçmen grubu olduğu ve yardım talep ettikleri bilgisi üzerine saat 09.30 sıralarında bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında, ilk olarak durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı'na getirildi ve 112 ekiplerine teslim edildi.

Ekipler daha sonra kıyıda bekleyen 10'u kadın, 8'i çocuk 23 göçmeni kurtararak Kaş Limanı'na getirdi.

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