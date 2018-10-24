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Demre'de kaza 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet ACAR DEMRE(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi.

Ali Ceylan'ın (50) kullandığı 07 TCS 39 plakalı otomobille, Hüseyin Denizaltı'nın (25) kullandığı 07 COP 11 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada olay yerinden geçen Fatma Yasemin Ülkebay'ın (38) kullandığı otomobil de Ali Ceylan'ın otomobiliyle çarpışarak şarampole uçtu.

Kazada sürücüler Ali Ceylan, Hüseyin Denizaltı ve Fatma Yasemin Ülkebay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Denizaltı Antalya'ya, Ali Ceylan da Finike'ye sevk edildi.

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