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Demre'de kış ortasında bahar havası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı. Özellikle 'yabani badem' olarak bilinen azgan ağaçlarının şubat ayı yerine ocakta çiçek açması, görenleri şaşırttı.
Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Demre'de gündüz hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu. Kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle begonvil ve sarı çiçekler açmaya başlarken, bir elma ağacı ise kış ortasında meyve verdi. Halk arasında 'yabani badem' olarak bilinen azgan ağacının rengarenk görüntüsü ise görenleri şaşırttı.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Ülkemizin her yeri kar buz olmasına rağmen, insanlarımız sokağa çıkamazken, Demre'mizde yabani badem ağaçları çiçek açmış vaziyette. Bu da Demre'mizin güzelliğidir" dedi.
İlçede oturan Yusuf Kapar da "Demre'de doğdum, büyüdüm. Bu ağaçların ocak ayında çiçek açtığını ilk kez gördüm. Normalde bu ağaçlar şubat ayının son zamanında açmaktaydı. Bu doğanın dengesinin bozulduğuna bir işaret" diye konuştu.

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