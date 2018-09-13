Demre'de Müzik Kampı ve Bağlama Festivali

Ahmet ACARDEMRE(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde İsmail Tunçbilek Müzik Kampı ve Bağlama Festivali düzenlendi. 5 gün sürecek kamp ilçeyi renklendirdi. Bağlama sanatçısı İsmail Tunçbilek öncülüğünde, müzik öğretmeni ve bağlama ustası Fatih Evsen, turizmciler Hayrettin Özkan ve Barış Yüksel koordinesinde düzenlenen Müzik Kampı ve Bağlama Festivali, Çayağzı Limanı'ndaki kamp ve festival alanında başladı. 5 gün sürecek festivale Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra yurt içinden de 30 bağlama ustası ve meralısı katıldı. Kampa katılanlara sanatçılar İsmail Tunçbilek, Fatih Evsen ve çeşitli üniversitelerden gelen bağlama ustaları tarafından dersler veriliyor, toplu ve grup dersleri yapılıyor, tek olarak çalışmalar yapılabiliyor. Kampa katılanlar derslere verilen aralarda kendi aralarında çalıp, söylüyor. Geceleri çadırda kalınıyor. Bağlama yapımı Bursa'dan gelen bağlama ustası, yapımcısı Emrah İnanır tarafından gösteriliyor. Bağlamasında sorun olan, akort yaptırmak, tel değiştirmek isteyenlere kamp alanında ücretsiz hizmet veriliyor. Kampa katılan Taksim Trio Grubu sanatçıları, kanunda Aytaç Doğan, klarnette Hüsnü Şenlendirici ve bağlamada İsmail Tunçbilek gündüz kursiyerlerle birlikte çalıp söylüyorlar. Akşamları ise kamp alanında Demrelilere konser veriliyor. Hüsnü Şenlendirici'nin izleyicilere unutulmaz geceler yaşattığı kampa katılanlar boş zamanlarında denize girip, yöreyi gezebiliyor. Kampı ziyaret eden Kaymakam Murat Uz, Bu bölge güzel bir bölge. Tarihi ve turistik açıdan zengin bir bölge. Ayrıca bağlamayla birlikte daha güzel yakıştığını düşünüyorum. Bağlama her zaman Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini yansıtan en güzel enstrümandır. Bunu belirgin bir şekilde ifade edeyim dedi. Kampı düzenleyen müzik öğretmeni ve bağlama ustası Fatih Evsen, Bağlamaya gönül vermiş arkadaşlarımızı burada üstatlarla birleştiriyoruz. Bilgi ve birikimlerinin paylaşımını sağlıyoruz. Burada daha iyi bir bağlama eğitimi almaları olanağını sunuyoruz diye konuştu. Kampa İzmir'den katılan Gönenç Karaca, Buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim. Büyük usta İsmail Tunçbilek'ten ders almaya, feyz almaya, duyamaya, müzik aşkını yaşamaya geldim dedi. Almanya'dan katılan Kader Sevinç, Yaklaşık 10-11 seneden beri bağlama çalıyorum. Ustalarımdan feyz almak, bilgi almak için, kendimi geliştirmek için bu kampa geldim. Çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişim diye konuştu. Servet Çamdan, Almanya'dan geliyorum. Bağlama ailesini çok seviyorum. Burada da İsmail Tunçbilek ustamızdan çok büyük feyz alacağımı düşünüyorum. Buranın farklı bir enerjisi var. Farklı bir havası var. Burayı tadıp, yurt dışına tekrar dönmek istiyorum dedi.

