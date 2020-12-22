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Dendias'dan Çavuşoğlu'na hadsiz yanıt!

22.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Dendias'dan Çavuşoğlu'na hadsiz yanıt!

Yunan Bakan Dendias, Çavuşoğlu'nun yeni yıl mesajına yanıt verdi. Dendias, "Umarız Türkiye 2021'de savaş tehditlerinden vazgeçer, daha Avrupalı ve daha az Neo-Osmanlıcı olur" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 2020'ye damgasını vuran Doğu Akdeniz gerilimi iki ülke dışişleri bakanlarının Twitter üzerinden birbirlerine gönderdikleri yeni yıl mesajlarına da yansıdı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırakın" mesajına Yunan mevkidaşından aynı tarzda bir yanıt geldi.

Dendias Çavuşoğlu’na cevaben bugün yaptığı paylaşımda, İngilizce "vazgeçmek, arzulamak ve kaçınmak" anlamlarına gelen "abandon, aspire ve abstain" kelimelerine atıfla 2021'in Türkiye için 3 "A"lar yılı olmasını temenni ettiğini söyledi. Dendias, "Arzu ve tavsiyelerimizi paylaşırken 2021 Türkiye için 1. Meşru haklarımızı kullandığımız için bizi savaşla tehdit etmekten vazgeçeceği bir yıl olsun. Nihayetinde hepimiz 21'inci yüzyılda yaşıyoruz. 2. Daha Avrupalı ve daha az Neo-Osmanlıcı olmayı arzulasın. Bunun en çok Türk halkına faydası olur. 3. Provakasyon ve yasadışı eylemlerden kaçınsın” ifadelerini kullandı.

Dendias mesajını, "Bu arada Mevlüt’ün bahsetmeyi unuttuğu bir şey daha var. Bu uluslararası hukuktur. Bu, farklılıklarımız hakkında yapıcı bir diyalog için tek temeldir, sevgili arkadaşım. Mutlu yıllar!" sözleriyle noktaladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dendias'a yönelik dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili Niko, yeni yıl için sana bazı dostane tavsiyelerde bulunayım. Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 bizim farklılıklarımızı adilane bir şekilde doğrudan görüşerek ve samimi olarak çözeceğimiz yıl olsun” ifadelerini kullanmıştı.

GERİLİM TIRMANDI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye'yi uluslararası deniz hukukuna göre kendilerine ait olduğunu savundukları deniz bölgelerinde doğal gaz aramakla suçluyor. Türkiye ise, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadığını ve sismik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına ait olduğunu savunuyor.

Bu ay yapılan AB liderler zirvesinde Yunanistan ve GKRY, Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye‘ye silah ambargosu da dahil olmak üzere sert yaptırımlar talep etmiş, ancak bu talepler zirvede kabul görmemişti.

AB liderleri, şu aşamada Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlardan kaçınarak, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle bağlantılı ek kişi ve kuruluşların yaptırım listesine dahil edilmesini kararlaştırmıştı. Liderler, yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunu ise Mart ayında yapılacak zirveye ertelemiş oldu.


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