Dendias'dan Çavuşoğlu'na hadsiz yanıt!

Türkiye ile Yunanistan arasında 2020'ye damgasını vuran Doğu Akdeniz gerilimi iki ülke dışişleri bakanlarının Twitter üzerinden birbirlerine gönderdikleri yeni yıl mesajlarına da yansıdı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırakın" mesajına Yunan mevkidaşından aynı tarzda bir yanıt geldi.

Dendias Çavuşoğlu’na cevaben bugün yaptığı paylaşımda, İngilizce "vazgeçmek, arzulamak ve kaçınmak" anlamlarına gelen "abandon, aspire ve abstain" kelimelerine atıfla 2021'in Türkiye için 3 "A"lar yılı olmasını temenni ettiğini söyledi. Dendias, "Arzu ve tavsiyelerimizi paylaşırken 2021 Türkiye için 1. Meşru haklarımızı kullandığımız için bizi savaşla tehdit etmekten vazgeçeceği bir yıl olsun. Nihayetinde hepimiz 21'inci yüzyılda yaşıyoruz. 2. Daha Avrupalı ve daha az Neo-Osmanlıcı olmayı arzulasın. Bunun en çok Türk halkına faydası olur. 3. Provakasyon ve yasadışı eylemlerden kaçınsın” ifadelerini kullandı.

Dendias mesajını, "Bu arada Mevlüt’ün bahsetmeyi unuttuğu bir şey daha var. Bu uluslararası hukuktur. Bu, farklılıklarımız hakkında yapıcı bir diyalog için tek temeldir, sevgili arkadaşım. Mutlu yıllar!" sözleriyle noktaladı.