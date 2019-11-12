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Denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına 6 ay sonra kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da yaşayan Kadir Şahin, mağazada denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına, mağaza sahibinin durumu 6 ay sonra fark etmesi ile kavuştu.  Olay, Yenipınar Mahallesi'ndeki mağazada meydana geldi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da yaşayan Kadir Şahin, mağazada denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına, mağaza sahibinin durumu 6 ay sonra fark etmesi ile kavuştu.
Olay, Yenipınar Mahallesi'ndeki mağazada meydana geldi. Mayıs ayında mağazaya gelen Kadir Şahin, cüzdanını kabinde bırakmamak için denediği ceketin cebine koydu. Daha sonra çıkardığı cekette cüzdanını unutan Şahin, mağazadan ayrıldı.
Mağaza sahibi Ahmet Taşkın, bugün kıyafetleri yeniden düzenlerken, bir ceketin cebinde cüzdan olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Mağazaya gelen polis, içinde kimlik, 250 lira para ve banka kartı olan cüzdanın Kadir Şahin'e ait olduğunu belirledi. Şahin, mağazaya davet edildi. Cüzdan, mağazaya gelen Şahin'e tutanak karşılığında teslim edildi.
İşyeri sahibi Ahmet Taşkın, cüzdanı bugün bulduğunu ve hemen polise haber verdiğini belirterek, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
Kadir Şahin ise emniyet teşkilatına ve mağaza sahibine teşekkür ederek, 6 ay sonra cüzdanına kavuşmasına şaşırdığını ifade etti.

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