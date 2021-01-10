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Deneme sürüşü bahanesiyle bindiği otomobili çalan şüpheli tutuklandı

10.01.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahibinden.com platformunda satışa çıkarılan otomobili test etme bahanesiyle çalan zanlı tutukladı.Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde 28 Aralık tarihinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahibinden.com platformunda satışa çıkarılan otomobili test etme bahanesiyle çalan zanlı tutukladı.
Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde 28 Aralık tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. isimli bir vatandaş, 175 bin lira değerinde olan otomobilini sahibinden.com platformundan satışa çıkardı. İlanı koyduktan sonra otomobil sahibini arayan bir kişi, otomobili çok beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. Telefonda anlaşan şahıs, F.Ö.’nün adresine gelerek incelediği otomobil ile test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Kibar konuşmasıyla F.Ö. üzerinde iyi bir izlenim bırakan şahıs, daha sonra otomobilin sahibiyle araca binerek test sürüşü yapmaya başladı. Test sürüşü sırasında yol kenarında otomobili durduran şahıs, otomobili çok beğendiğini ve satın almak için geri dönerek detayları konuşmak amacıyla F.Ö.’ye dönüş yolunda aracı kullanmasını teklif etti. F.Ö. direksiyona geçmek için araçtan inmesini fırsat bilen şahıs, gaza basarak çaldığı otomobil ile gözden kayboldu. Neye uğradığını şaşıran F.Ö., gözleri önünde kaçırılan aracının bir süre peşinden koştu. Daha sonra yoldan geçen bir aracı çeviren F.Ö., takip etmek istediği otomobilinin ise izine rastlayamadı.

Polis ekipleri Sakarya’da yakaladı
F.Ö.’nün polis durumu polis ekiplerine bildirmesi ve şikayetçi olması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalınan otomobili ve hırsızı bulabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şahsın Sakarya’nın Akyazı ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, H.İ.U. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

İstanbul’da da otomobil çalmış
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın buradaki işlemleri sırasında, çoğu hırsızlıktan olan 9 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahsın 25 Eylül tarihinde İstanbul’da da farklı bir otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.İ.U. daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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