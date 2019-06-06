Denetçilerden Göçmen Gözaltı Merkezlerine Eleştiri 

İç Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesindeki denetleme birimi, göçmenlerin tutulduğu gözaltı tesislerinde bozuk yemekler, küflü ve bakımsız tuvaletlerle çeşitli uygulamaların gözaltındakilerin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olduğunu bildirdi.

Geçen yılın Mayıs ve Kasım ayları arasında California ve New Jersey’de bakanlığa bağlı dört tesise habersiz ziyaretler düzenleyen yetkililer Perşembe günü yayımlanan raporda tesislerdeki koşullara değindi. Bu dört tesis toplamda yaklaşık 5 bin yasa dışı göçmene ev sahipliği yapıyor.

California eyaletinin Adelanto kentinde yasa dışı göçmenlerin tutulduğu tesiste bazı hücrelerde ip bulunduğu, bazı göçmenlerin sıkı kısıtlamalarla diğerlerinden ayrıldığı ve yetersiz tıbbi bakım aldığı raporda yer aldı.

Trump yönetimi ABD’nin güneyde Meksika sınırına yönelik her geçen gün artan sayıda Orta Amerikalı göçmen akınıyla baş etmeye çalışıyor.

Gelenlerin çoğunu memleketlerine geri gönderilmesi zor olan aileler oluştururken son dönemde tek başına gelenlerin sayısında da artış oldu. Gözaltına alınan tek göçmenlerin sayısı 52 bini buldu. Ancak hükümetin kaynakları yalnızca 45 bin göçmen için yeterli.