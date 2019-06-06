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Denetçilerden Göçmen Gözaltı Merkezlerine Eleştiri 

06.06.2019 22:59 | Son Güncelleme

İç Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesindeki denetleme birimi, göçmenlerin tutulduğu gözaltı tesislerinde bozuk yemekler, küflü ve bakımsız tuvaletlerle çeşitli uygulamaların gözaltındakilerin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olduğunu bildirdi

Denetçilerden Göçmen Gözaltı Merkezlerine Eleştiri 

İç Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesindeki denetleme birimi, göçmenlerin tutulduğu gözaltı tesislerinde bozuk yemekler, küflü ve bakımsız tuvaletlerle çeşitli uygulamaların gözaltındakilerin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olduğunu bildirdi.

Geçen yılın Mayıs ve Kasım ayları arasında California ve New Jersey’de bakanlığa bağlı dört tesise habersiz ziyaretler düzenleyen yetkililer Perşembe günü yayımlanan raporda tesislerdeki koşullara değindi. Bu dört tesis toplamda yaklaşık 5 bin yasa dışı göçmene ev sahipliği yapıyor.

California eyaletinin Adelanto kentinde yasa dışı göçmenlerin tutulduğu tesiste bazı hücrelerde ip bulunduğu, bazı göçmenlerin sıkı kısıtlamalarla diğerlerinden ayrıldığı ve yetersiz tıbbi bakım aldığı raporda yer aldı.

Trump yönetimi ABD’nin güneyde Meksika sınırına yönelik her geçen gün artan sayıda Orta Amerikalı göçmen akınıyla baş etmeye çalışıyor.

Gelenlerin çoğunu memleketlerine geri gönderilmesi zor olan aileler oluştururken son dönemde tek başına gelenlerin sayısında da artış oldu. Gözaltına alınan tek göçmenlerin sayısı 52 bini buldu. Ancak hükümetin kaynakları yalnızca 45 bin göçmen için yeterli.

Geçen ay Sınır Devriye Birlikleri 132 bin 887 kişiyi sınırda gözaltına aldı. Böylece 2007 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez 100 binden fazla kişi sınırda gözaltına alınmış oldu.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza birimi yetkilileri tüm tesisleri standarda uygun hale getirmeye çalıştıklarını, mutfak çalışanlarına gıda güvenliği eğitimi verdiklerini, tesislerin temizlendiğini ve yenilendiğini söylüyor.

Raporda iki tesisin sıradan tutukluları ceza olarak diğerlerinden ayırarak özel birimlerde tuttuklarına, bir tesiste tutukluların üzerinin çıplak olarak arandığına yer verildi.

New Jersey eyaletinin Essex kentinde müfettişler tutukluların tuvalet malzemesinin eksik olduğunu ve üniformalarının üzerine uymadığını kayıtlara geçti.

California’nın Aurora kentindeki gözaltı merkezinde tutukluların aileleri ya da arkadaşları tarafından yeterli alan olmasına rağmen ziyaret edilmelerine izin verilmediği belirtildi. Tesis yöneticileri bunun gerekçesi olarak içeri uyuşturucu ya da silah sokulması endişesini gösterdi.

Raporda yer alan bulgular ABD’deki göçmen gözaltı tesisleriyle ilgili ilk olumsuz bulgular değil. Bu tesisler sağladıkları zayıf tıbbi bakım ve tehlike arz eden koşullarıyla daha önce de sık sık eleştiriliyordu.

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