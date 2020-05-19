Denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı

Tavşanlı ilçesinde 100 işyerinden denetimi yapılan 50 berber ve kuaför tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındı. Bunun yanı sıra Denetleme heyeti de 14 günlük karantinaya alındı. İlçedeki diğer berber ve kuaförler ise çalışmalarına devam edebilecek.

BİN TL YARDIM ÖDENEĞİ VERİLECEK

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda bin TL yardım ödeneği verileceği belirtildi.

50 İŞYERİ 14 GÜN KAPALI KALACAK

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, tedbir amaçlı 14 gün 50 işyerinin kapalı kalacağını belirterek şunları söyledi:

"Berberler ve Kuaförlerimizi denetleyen Sağlık Bakanlığından bir personelin koronavirüs (Covid -19) testi pozitif çıkmıştır. Denetim ekibinde, berber ve kuaför üyelerimizde maske ve gerekli önlemler alınarak yapılan çalışmalara rağmen tedbir amaçlı bu karar alınmıştır. Endişe edilecek bir durum yoktur. Ayrıca Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara, mağdur olunmaması açısından biner TL esnaf arkadaşlarımıza destek verilecek demiştir." (İHA)

