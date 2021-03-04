Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede hayata geçirdiği 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, Muş’ta yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatıldı. Türkiye'deki risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Muş’ta, Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile beraber denetimlere katıldı. Kentin en işlek İstasyon Caddesi üzerindeki dükkânlara girerek işletmecilerle görüşen Vali Gündüzöz, yerinde denetimlerde bulundu.

MASKE UYARISI

Özellikle işletme sahipleri ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterilmesini isteyen Vali Gündüzöz, ayrıca maskenin doğru bir şekilde takılmasına dikkat edilmesini konusunda uyarılarda bulundu.

Muş’un mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında oldukça başarılı olduk. Bu nedenle düşük riskli iller arasında yer aldı Muş ve kapalı olan birtakım müesseseler açıldı. Sokağa çıkma yasağında da gevşemeler oldu. Ama bu kazanımları kaybetmemek için maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeye devam etmek zorundayız. Yoksa elde ettiğimiz her şeyi kaybederiz” dedi.