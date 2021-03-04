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Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

04.03.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

Muş Valisi İlker Gündüzöz, beraberindeki heyet ile birlikte 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, kentin en işlek caddesi üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterilmesini isteyen Vali Gündüzöz, maskenin doğru bir şekilde takılmasına dikkat edilmesini konusunda uyarılarda bulundu. Vali Gündüzöz, "Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var. Maskeyi takıyor ama burun atlında takıyor. Bunları da düzelteceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede hayata geçirdiği 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, Muş’ta yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatıldı. Türkiye'deki risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Muş’ta, Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile beraber denetimlere katıldı. Kentin en işlek İstasyon Caddesi üzerindeki dükkânlara girerek işletmecilerle görüşen Vali Gündüzöz, yerinde denetimlerde bulundu.

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MASKE UYARISI

Özellikle işletme sahipleri ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterilmesini isteyen Vali Gündüzöz, ayrıca maskenin doğru bir şekilde takılmasına dikkat edilmesini konusunda uyarılarda bulundu.
Muş’un mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında oldukça başarılı olduk. Bu nedenle düşük riskli iller arasında yer aldı Muş ve kapalı olan birtakım müesseseler açıldı. Sokağa çıkma yasağında da gevşemeler oldu. Ama bu kazanımları kaybetmemek için maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeye devam etmek zorundayız. Yoksa elde ettiğimiz her şeyi kaybederiz” dedi.

"ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Sokakta farkındalık oluşturmak ve vatandaşların ne yaptığı, kurallara uyulup, uyulmadığını yerinde görmek adına denetime çıktıklarını belirten Vali Gündüzöz, “Bu denetim, aslında yoğunlaşarak her gün devam edecek. Bu vatandaşımızın iyiliği içindir. Maske, mesafe ve temizliğe uyduğumuz zaman hem kapalı mekanlarda, yemek yiyilen yerlerde hem de kahvehane gibi yerlerde özellikle mesafe kavramına çok dikkat etmemiz lazım. Bazı masaların boş bırakılması lazım. Sokakta da maskemizi ve sosyal mesafemizi koruduğumuz zaman, hijyene de dikkat ettiğimiz zaman bu musibetten kurtulacağız” diye konuştu.

"MASKE TAKMAYI BİLMEYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Denetimler kapsamında Muş’ta vatandaşın kurallara genel anlamda uyduğuna dikkat çeken Vali Gündüzöz, “Bazı iş yerlerinde birtakım sıkıntılar var. Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var. Maskeyi takıyor ama burun atlında takıyor. Bunları da düzelteceğiz” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi Muş

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