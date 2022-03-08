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  4. Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

08.03.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son günlerde ayçiçek yağına yapılan zamları ve marketlerdeki yağ kuyruklarını konuşuyor. Ortaya çıkan izdiham manzaralarından sonra birçok ilde denetim artırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da ayçiçek yağı denetimine kendi çıktı. Gittiği bir markette 4 bin 500 koli yağ gören Vali orada çalışan görevliye, "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. İnsanlar orada sıra bekliyor." diye tepki gösterdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı. Aydoğdu, bir depoda çok miktarda sıvı yağ olduğunu görünce görevliye, ''Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende.'' dedi.

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"MAĞAZALARIN SİPARİŞİ VAR"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sıvı yağın stoklanmasıyla ilgili beraberindeki görevlilerle birlikte kentte faaliyet gösteren market ve depolarda denetlemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, bir depodaki denetim sırasında çok miktarda sıvı yağı olduğu görünce sorumlu kadın görevliye, ne kadar yağın olduğunu sordu. Kadın görevli de "4 bin 500 koli benim sabahki stoğun vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var, mağazaların siparişi var.'' dedi.

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"BÜTÜN SORUMLULUK BENDE"

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, ''Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." diye konuştu. (DHA)

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Aksaray
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