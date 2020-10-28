Denetimde yakalanınca sigarayı bıraktı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında elinde sigara ile durdurulup uyarı yapılan bir vatandaş polis ekiplerine, “Benim kadar itina gösteren kimse yok, bundan sonra da sigara içmeyeceğim” dedi.

Korona virüs tedbirlerinin artırıldığı kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamuya açık alanlarda maske kullanımını zaafa uğrattığı için sigara kullanımı yasaklandıktan sonra denetimler de arttı.

Maske ve sosyal mesafenin yanı sıra hijyen kurallarını hatırlatan polis, ekip araçlarından anonslar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor.

Kamuya açık alanlarda sigara kullanımının yasak olduğu kentte polis ekipleri sigara içen vatandaşları önce uyarıyor, ikinci kez sigara içerken ya da maske takmadıkları için yakalanırlarsa cezai işlem uyguluyor.

Trabzon Bulvarında maske ve sigara denetimi yapan polis, sigara içen bir vatandaşı durdurarak uyarıda bulunmak istedi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş kimliğini polise verdikten sonra, “Benim kadar itina gösteren kimse yok, bir daha sigara içmeyeceğim” dedikten sonra elindeki sigarayı yere atarak bölgeden ayrıldı.

Bir başka vatandaş ise ceviz yediği için maskesinin açıldığını söyledi.

