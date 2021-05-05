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  4. Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı: Normali kaç promil?

Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı: Normali kaç promil?

05.05.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakaladı. Alkolmetreye kesik kesik üfleyerek polis ekiplerini çileden çıkaran sürücünün 2.88 promil alkollü olduğu belirlenirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir” diyerek kendini savundu. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra da polise, ''Normali kaç promil?'' diyerek şaşkına çevirdi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tam kısıtlamada denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü Kadir Baykın kısa sürede yakayı ele verdi.

AYAKTA DURAMADI, POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Aşırı alkollü olan Baykın ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine taşkınlık yaparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin alkol metreye üflemesini istediğinde üflemeyi reddeden Baygın ardından kesik kesik üfleyerek sonucun çıkmasını istemedi. Polis ekibinin en sonunda üflemezsen işlem yaparım demesi ardından alkolmetreye üfleyen Baykın’ın 2.88 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler Baykın’ı karakola götürmek için ikna etmeye çalışsa da çabası yetersiz kaldı.

''NORMALİ KAÇ PROMİL?''

Aşırı şekilde alkollü olan Baykın kendisine sorulan soruları dakikalarca düşünerek cevap verirken kimliğini ise uzun uğraşlar sonucu cüzdanından buldu. Ekipler alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, dur ihtarına uymamaktan, alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uyguladı. Ramazan Baykın ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir” diyerek kendini savundu. Baykın alkol metreyi üfledikten sonra da, ''Bunun normali kaç promil?'' diye soru yöneltti.

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(İHA)

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