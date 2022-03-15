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Denetimden kaçmak isterken ekiplerin arasında daldılar! 3 polis yaralı

15.03.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta polis uygulamasından kaçmak isteyen araç dehşet saçtı. Denetim yapan trafik polislerinin durdurmak istediği otomobil, kaçmak isterken 2'si polis otosu olmak üzere 3 otomobile çarptı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alıntı.

Denetimden kaçmak isterken ekiplerin arasında daldılar! 3 polis yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta trafik denetiminden kaçmak isteyen bir araç, polislere çarptı. Olayda 3 memur yaralanırken, üzerlerinden uyuşturucu çıkan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında Levazım Mahallesi'nde, Levazım-Akmerkez Yolu Beşiktaş-Zincirlikuyu yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan trafik ekipleri, bir otomobili durdurdu. Ekiplerin evrak kontrolü yaptığı sırada, Levazım Mahallesi'nden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki Murat E.'nin kullandığı başka bir otomobil de ekipler tarafından durdurulmak istendi.

KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOLARINA ÇARPTI

Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan Murat E. yönetimindeki otomobil, hızla kaçmaya çalıştı. Murat E., durdurulmuş olan bir otomobil ile trafik polislerine ait otoların arasından geçerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada 2'si polis otosu olmak üzere toplam 3 araca çarpan otomobilin lastikleri patlayınca olay yerinden kaçamadı.

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3 POLİS MEMURU YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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OTOMOBİL DİDİK DİDİK ARANDI

Kazanın ardından Murat E.'nin kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Otomobilin sürücü Murat E. ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olaya karışan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Beşiktaş İlçesi
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