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Denetime çıkan ilçe kaymakamı, dolu yolcu minibüsüne müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü de katıldı.

Arnavutköy’de Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü de katıldı. Yapılan denetimler esnasında caddeden geçen ve ayakta yolcu olan dolmuşa ilçe kaymakamı müdahale etti. Ayaktaki yolcular indirildi şoföre cezai işlem uygulandı.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan Korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlere Arnavutköy’de İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi de katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde ilk olarak kapalı Pazar yerleri, cafeler ve restaurantlar denetlendi. Denetlemeler esnasında bir restaurant’a giren Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş o esnada caddeden geçen tıklım tıklım dolu bir dolmuşu fark etti. Kaymakam Odabaş’ın talimat üzerine yol üstünde durdurulan minibüsün içerisinden 16 tane ayakta seyahat eden yolcu indi. İndirilen yolculara ve minibüs şoförüne de gerekli cezai işlem uygulandı.
Denetimlerle ilgili konuşan ilçe kaymakamı Ahmet Odabaş, “Sağlığımız için Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’un Arnavutköy İlçesinde de bugün Emniyet güçlerimizin destekleriyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ben de bugün her hafta olduğu gibi denetimlere katıldım. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın genel olarak maske kullanımına uyduğunu görebiliyoruz ancak daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle de toplu taşımalar hastalık konusunda en tehlikeli yerler. Vatandaşlarımızdan özellikle de ayakta binmemelerini rica ediyorum. Akşam ve sabah saatlerinde var olan tehlikenin farkındayız o saatlerde ekiplerimizi daha yoğun şekilde sahaya çıkartıyoruz ancak o saatler için alınabilecek önlem sefer sayılarının arttırılmasıdır” şeklinde konuştu.

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