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Denetime takılan alkollü sürücü: İnşallah bir daha yapmam

21.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 1,56 promil alkollü çıkan kişi gazetecilerin, “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna, ''Mesaiden çıktım, alkol aldım, 3-5 tane içtim hepsi bu. Hata yaptığımı biliyorum. İnşallah bir daha yapmam'' şeklinde cevap verdi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.

Denetime takılan alkollü sürücü: İnşallah bir daha yapmam

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceğini düşünen trafik polisleri Emrah E. (42) isimli sürücüye alkol kontrolü yaptı. Yapılan testte sürücü Emrah E. 1,56 promil alkollü çıkarken araçtan indirilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

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''3-5 TANE İÇTİM HEPSİ BU''

Bu sırada gazetecilerin, “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna, “Mesaiden çıktım, alkol aldım, 3-5 tane içtim hepsi bu” diye cevap veren sürücü, alkollü araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan gazetecilere, “Biliyorum, hata yaptığımı biliyorum. İnşallah yapmam” diye cevap verdi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

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(İHA)

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