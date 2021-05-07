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  4. Denetime takılınca "Yasaktan haberim yoktu" diyerek itiraz etti

Denetime takılınca "Yasaktan haberim yoktu" diyerek itiraz etti

07.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki tam kısıtlama denetiminde ilginç anlar yaşandı. Hakkında tutanak tutulmasına yabancı uyruklu genç, yasaktan haberinin olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde tüm ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuran ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı.

Serdivan ilçesi Sapak Camii önünde denetimlerini sürdüren ekiplerce kimlik ve belge kontrolü için durdurulan dolmuş içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Tek tek dolmuştan indirilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında polis ekipleri tutanak tuttu.

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"HABERİM OLSA ÇIKMAZDIM"

Yasaktan haberinin olmadığını söyleyen bir kişi ise, “Gerçekten benim haberim yoktu, olsaydı çıkmazdım. Bilmiyordum, Kapalı Çarşı’dan yemek almaya gidiyordum, şimdi geri döneceğiz ve iftara bir şeyler hazırlayacağız, yapacak bir şey yok” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sakarya

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