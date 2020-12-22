YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Denetimler gölde ve karada devam ediyor

Denetimler gölde ve karada devam ediyor

ISPARTA HABERLERİ  | 22.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığının önlenmesi için Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından denetimler hem gölde hem de karada devam ediyor.Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor.Eğirdir Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir’de faaliyet gösteren perakende satış yerleri, Eğirdir Limanında bulunan balıkçı tekneleri ve av araçları ile gölde faaliyet gösteren balıkçıların denetimleri gerçekleştirildi.Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, perakende balık satış işletmeleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ve avcılara su ürünleri yasak ve sınırlandırmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığının önlenmesi için Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından denetimler hem gölde hem de karada devam ediyor.
Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Eğirdir Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir’de faaliyet gösteren perakende satış yerleri, Eğirdir Limanında bulunan balıkçı tekneleri ve av araçları ile gölde faaliyet gösteren balıkçıların denetimleri gerçekleştirildi.
Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, perakende balık satış işletmeleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ve avcılara su ürünleri yasak ve sınırlandırmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, denetimlerin de gece gündüz devam edeceğini bildirdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Isparta Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Güldemir Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.