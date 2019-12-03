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Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.  İstanbul'da bu akşam, yetkisiz çakar kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.
İstanbul'da bu akşam, yetkisiz çakar kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleşen denetimde araçlarında çakar ve tepe lambası kullanan sürücüler durdurularak kontrol edildi. Durdurulan araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için cezai işlem uygulanmadı. Kesilen ceza ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımını büyük oranda önlediği kaydedildi.
(FOTOĞRAF)

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