Denetimli hükümlüler ile temizlik seferberliği

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında ülke genelinde 7 bin denetimli hükümlü, tüm park ve bahçelerde temizlik çalışması başlattı. Projenin tanıtımını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda yaptı. Bakanlar Gül ve Kurum, işçi yeleği giyip, sahilde ceza infaz kurumlarında denetimli serbestlik hükümleri kapsamında denetim ve takipleri yapılan hükümlülerle birlikte çöp topladı, temizlik çalışması yaptı. Bakan Kurum, "Amacımız tüm Türkiye'ye parklarımızı, doğal güzelliklerimizi, meralarımızı korumamız gerektiğini ve ecdadımızın bize bir emanet olarak bırakmış oldukları bu doğal güzellikleri aynı şekilde aynı anlayışla koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini tüm Türkiye'ye göstermek. Bunun projeyi Adalet Bakanlığı'mız düzenlediler ve bugün burada 100 denetimli kardeşimiz, tüm Türkiye'de 7 bin denetimli kardeşimiz, tüm park ve bahçelerde, bakanlığımızın personelleri ile birlikte bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Bu uygulama ile birlikte biz denetimli kardeşlerimizin çevre bilincini de artırmış oluyoruz" dedi.

'ÇOK NEMLİ BİR MÜESSESE'

Adalet Bakanı Gül ise 7 bin yükümlünün kamu yararına faydalı bir işte çalışmak adına projeye destek verdiklerini vurguladı. Denetimli serbestliğin mevzuata girdiğinden beri kamu yararına çalışılarak da yükümlülüklerin yerine getirilebildiğine işaret eden Bakan Gül, "Mahkemelerce verilen infaz hükümlerinin bir kısmı mevzuata uygun bir şekilde kamu yararına çalışılarak da ifa edilebilmektedir. Okulların boyanması, şehitliklerin temizlenmesi yine bu anlamda kamuya faydalı birçok proje ile hem infaz yerine getirilmekte hem de topluma karşı sorumlulukları yerine getirme, sorumluluk bilincini daha fazla elde etme adına çok önemli bir müessesedir. Bu müessesenin de hem kamuoyunda hem de birey içinde çok büyük katkısı olduğunu görmekteyiz" diye konuştu. 'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAK ZORUNDAYIZ

Başsavcılıkların illerde ilgili yerel yönetimlerle irtibat halinde olduğuna vurgu yapan Bakan Gül, "'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre' projesinin hayata geçmesi için illerde işbirliği yapmışlardır. Sonbahara doğru giderken yazın gerek turizm bölgelerinde gerekse piknik alanlarında artık doğayı kendi haliyle bırakarak onlara bir saygıyı hatırlatmak amacıyla böyle bir kampanya başlatılmıştır. Bizler piknik alanlarını, turizm alanlarını anayasal ve insani görev olarak gözümüz gibi bakıp korumak zorundayız" dedi.

'İDAM, PARLAMENTONUN VERECEĞİ BİR KARARDIR'

Bakan Gül, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayeti ardından idam tartışmalarının gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konudaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Kadına yönelik şiddet ve cinayet, insana yönelik bu vahşi eylemler gerçekten insanlık dışı. Bu tür görüntü ve hadiseleri görmek ve yaşamak gerçekten insanın insanlığından da utandığı bir tablo. Bu konuda hem idare hem yargı mercileri kanunlarda düzenlenen tüm imkanları ve düzenlemeleri sonuna kadar kişinin hak ettiği cezayı verecek şekilde yapmaktadırlar. Adalet zaten hak edene hak ettiğini vermektir. Bu fiilleri yapanların da hak ettiği cezayı bulması toplumun beklediği bir durumdur. İdam konusunda özellikle bu tür fiillere karşı toplumda bir beklenti ve talep dillendirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tutumu daha önce de söylediği gibi açıktır. 'Eğer Meclis bu konuda bir irade ortaya koyarsa ben onaylarım' şeklinde olmuştur. Bu konuda tabii parlamentonun vereceği bir karardır."