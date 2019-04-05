Denetimli serbestlik hükümlüleri adaçayı fidesi dikti

Denetimli serbestlik hükümlüleri, Düzce Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM), adaçayı fidesi dikti.

DAGEM bahçesinde, yaz aylarının yaklaşması ve arıların doğaya salınması hazırlıkları kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, arıların beslenmesi için adaçayı fidesi ve çiçek dikimi gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Meral Kekeçoğlu, arı deyince çiçek, çiçek deyince arının akla geldiğini, bu nedenle arıların beslenmesi için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini söyledi.

Kekeçoğlu, arıların daha fazla bal yapabilmesi için nektarlı bitkilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Nektarlı bitkileri mümkün olduğunca burada artırmaya çalışıyoruz. Uzaklara giderek de toplayabiliyor ama ne kadar yakında olursa o kadar az enerji harcıyor. Burada nektar oranını artırmak için çalışma yaptık." dedi.

- "Onlarla birlikte çalışma yapmak bizi inanılmaz mutlu etti"

Proje uygulamasını denetimli serbestlikten gelen hükümlü vatandaşlarla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kekeçoğlu, şöyle konuştu:

"Burada onlarla birlikte çalışma yapmak bizi inanılmaz mutlu etti. Toplum yararına yapılan bu çalışmadan iyi neticeler elde edeceğiz. Yaptığımız faaliyetler bunlarla sınırlı değil. Apiterapi anlamında Yığılca Belediyesi ile ortaklaşa çalışmayı düşünüyoruz. Propolis üretimi ve propolisin girişimcilik adına bir sektör haline gelmesi de hedeflerimizden biri. Başkanımız elinde geleni yapacağının sözünü verdi."

