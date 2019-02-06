Denetimli serbestlik hükümlüleri bu projeyle hayata tutunuyor

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen ’Hayata Tutun Projesi’ kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, hükümlüler aldıkları eğitimlerin ardından meslek sahibi olurken proje hükümlülerin ailelerini de kapsayacak.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerin topluma kazandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi. Gaziosmanpaşa’da bir restoranda gerçekleştirilen imza protokolüne Gaziosmapaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Fazlı Korkut denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.

“Hayata Tutun Projesi” kapsamında Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde ikamet eden ve denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmetine sevk edilmiş kişilere Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezinde meslek kursları verilerek meslek sahibi olmalarına katkı sağlanacak. Sıhhi tesisat, elektrik, boyacılık, sıvacılık gibi alanlarda eğitim alacak kursiyerlerin günlük yevmiyeleri ise İŞKUR tarafından karşılanacak. Denetimli serbestlik hükümlüleri, 500 saatlik eğitimin ardından alacakları meslek sertifikası ile İŞKUR tarafından kamu hizmetlerine yönelik işlere yerleştirilerek hayata ve topluma katılımı sağlanacak.

Projeye ilişkin bilgiler veren Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Topyekün olarak denetimli serbestlikten hüküm giyen vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda da yine Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürüttüğümüz İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğünün Bayrampaşa ilçesinde bulunan şubesiyle beraber bu projeyi yürütmeye çalışacağız. Denetimli serbestlik kapsamına alınmış olan vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırma onlara meslek edindirme hususunda yeni bir projeye bugün imza atacağız. Bir şekilde denetimli serbestlik kazanmış vatandaşlarımızı topluma yeniden kazandırmak için bu projeye imza atacağız. Tekrar suça karışmalarının önüne geçmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Belediyemizinde desteğiyle onlara meslek kazandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umuyoruz ki burada faydalı ve güzel sonuçlar elde edeceğiz. Çeşitli kurslar açacağız bundan sonra da benzeri projelerde bizleri karşınızda bulacaksınız. İnsanlara tercih hakkı sunmak bizim amaçlarımızdan biri. Tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz projeyi Gaziosmanpaşa Belediyesinin maddi destekleriyle yürüteceğiz. Böylece gençlerimiz vatandaşlarımız önce kendilerine sonra vatandaşlarına hayırlı olmalarını umut ediyoruz” dedi.