HABER

"Denetimli Serbestlik" hükümlüleri topluma kazandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Ağrı'daki uygulamadan yararlanan hükümlüler, kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor - Başsavcı Ağrı Cumhuriyet Savcısı Salih Yerli: "Suç işleyen kişileri ceza evine koymadan dışarıda denetim altına alıp onlara bazı yükümlülükler yüklüyoruz ve hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor. Uygulama, hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli"

Ağrı'da "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, çeşitli kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından hayata geçirilen ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığı "Denetimli Serbestlik" uygulaması kapsamında, Ağrı'daki hükümlüler de okullarda onarım ve tadilat işlerini yapıyor.

İl merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunda onarım ve tadilat yapan hükümlüler, bir taraftan cezalarını tamamlamanın bir taraftan da çocuklar için faydalı bir hizmet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Ağrı Cumhuriyet Savcısı Salih Yerli, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mustafa Güday ve İl Milli Eğitim Müdürü Vekili İsmail Yüce, hükümlülere sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yasadan faydalanan hükümlülerin 1 Şubat tarihine kadar toplam 4 okulda temizlik ve tadilat işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi.

- "Hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor"

Ağrı Cumhuriyet Savcısı Yerli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, projenin, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatıldığını hatırlattı.

Cumhuriyet başsavcılarıyla okullara gittiklerini ve bu çalışmayı beraber planladıklarını anlatan Yerli, şunları kaydetti:

"Suç işleyen kişileri cezaevine koymadan dışarıda denetim altına alıp onlara bazı yükümlülükler yüklüyoruz ve hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor. Uygulama, hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli. Böylece hükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yapılmaktadır. Hükümlülerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sunmaktadır."

Hükümlülerin 4 okulu eğitim ve öğretime hazır hale getireceklerini kaydeden Yerli, "Bu etkinliğimiz 21 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'a kadar devam edecek. Ağrı merkezde Cumhuriyet Ortaokulu, İpekyolu Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 4 okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz. Ayrıca yaz tatili döneminde okulların boyama işlerine ağırlık vereceğiz. Başsavcılığımızca buna benzer etkinlikler sürdürülecek." diye konuştu.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandıAlmanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı
Bodrum'da güneşli havaBodrum'da güneşli hava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Denetimli serbestlik uygulaması hükümlüler

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.