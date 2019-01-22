"Denetimli Serbestlik" hükümlüleri topluma kazandırıyor

Ağrı'da "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, çeşitli kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından hayata geçirilen ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığı "Denetimli Serbestlik" uygulaması kapsamında, Ağrı'daki hükümlüler de okullarda onarım ve tadilat işlerini yapıyor.

İl merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunda onarım ve tadilat yapan hükümlüler, bir taraftan cezalarını tamamlamanın bir taraftan da çocuklar için faydalı bir hizmet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Ağrı Cumhuriyet Savcısı Salih Yerli, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mustafa Güday ve İl Milli Eğitim Müdürü Vekili İsmail Yüce, hükümlülere sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yasadan faydalanan hükümlülerin 1 Şubat tarihine kadar toplam 4 okulda temizlik ve tadilat işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi.