Denetimli serbestlik hükümlülerinden okullara bakım

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Manisa'daki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Manisa'daki denetimli serbestlikten faydalanan 3'ü kadın toplam 10 hükümlü, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe bakımı, boya ve temizlik ihtiyaçlarını giderdi. Etkinlik için düzenlenen programa; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe katıldı. Toplamda 111 yükümlünün, kent genelinde bulunan Görgülüler İlköğretim Okulu, Cemal Ergün İlkokulu, Milli Birlik İlkokulu'nun da boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacakları belirtildi. 'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK' Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2006 yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. O günden bugüne çok güzel infaz faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alternatif bir infaz sistemi olduğunun bilinmesini isterim. Bu anlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarımızda, gerek hastanelerde, gerek diğer kurumlarda bu şekilde faaliyet gösteren hükümlüler infazlarını yerine getiriyor" dedi. 'TOPLUMA ADAPTASYONU SAĞLANIYOR' Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise hükümlülerin 2 haftalık tatil süresince okulların ihtiyaçlarını karşıladığına işaret ederek, "Bu görevlendirilmelerin hem eğitime destek için hem de bu arkadaşlarımızın tekrar topluma dönme sürecindeki sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve rehabilitasyonunu sağlamak için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda hizmet veren bu personellerine de yeniden topluma dönmelerinde 'Hoş geldiniz' diyoruz" dedi.

