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"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca yurt genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında, Çanakkale'deki yükümlüler Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda çevre temizliğine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ülke genelinde başlattığı "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda 18 yükümlünün katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak'ın da destek verdiği projede, tabyaların iç bölümündeki yeşil alan düzenlendi, alandaki 1600 ağacın dipleri çapalandı.

Başsavcı Karişit, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, temel vatandaşlık görevlerinden biri olan çevre temizliği ve çevrenin korunması amacıyla Adalet Bakanlığınca başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda mesire alanları, yeşil alanlar ve piknik yerlerinde uygun görülen yerlerde denetimli serbestlik yükümlülerince temizlik yapılmasının planlandığını aktaran Karişit, "Temizlik çalışması ayın 26'sında başladı. 18 yükümlümüz burada çalıştı. Ayrıca 1 kilometrelik deniz sahilimizde de bir temizlik çalışması yaptık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çevre temizliği

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