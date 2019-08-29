Niğde'deki denetimli serbestlik yükümlüleri, Efendibey Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki piknik ve mesire alanları ile parklarda çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz ile kamu cezası altında bulunan yükümlüler katıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün doğanın temiz tutulması ve korunması amacıyla ülke genelinde yürüttüğü etkinlikte, turistler için yürüyüş turlarının organize edildiği alanlar çöpten arındırıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de hükümlüler, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında çevre temizliği yaptı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla 26-29 Ağustos tarihlerinde "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" başlatıldığını söyledi.

Proje kapsamında kentsel dönüşüm alanında çalışma yaptıklarını belirten Seymen, "Ankara'da gerçekleştirilen çalışmayla eş zamanlı olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi koordinasyonunda Efendibey Mahallesi kentsel dönüşüm alanında yükümlülerle daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için temizlik çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de İkizarası Kent Park'da gerçekleştirilen etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar ve diğer yetkililer katıldı.