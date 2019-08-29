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"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında Şırnak ve Batman'da yükümlüler çevre temizliği yaptı

BATMAN/ Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Şırnak ve Batman'da çevre temizliği yaptı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile 40 yükümlünün temizlik çalışması yürüttüğü Kıra Dağı'ndaki İl Özel İdaresi Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, batı normlarındaki uygulamaların artık Türkiye'de de görülmeye başlandığını söyledi.

Ceza kavramının içerisinde bir de ıslah boyutunun olduğunu vurgulayan Şahin, "Son dönemde Türk ceza hukukunda rehabilitasyon ve ıslah boyutu önem kazandı." dedi.

Şahin, hükümlülerin topluma faydalı işlerde çalışarak cezalarını tamamladığını dile getirerek, "Batman'da da hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün kontrolünde kamusal işlerde çalışıyor. Bu şekilde hem topluma faydalı iş yapıyorlar hem infazları devam ediyor hem de bir rehabilitasyon süreci gerçekleşmiş oluyor." diye konuştu.

Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mete ise çalışmanın kurumlar arasında yapılacak protokol ile süreceğini anlattı.

- Şırnak

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda yürütülen çalışmada, 10 dönüm alanda 25 yükümlü çöp topladı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kaan Yalçın, temel amacın yükümlünün ücretsiz çalışarak topluma hizmet vermesi olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de yapılan bir etkinlik burada da gerçekleştirildi. Bu da toplum için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
denetimli serbestlik şırnak

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