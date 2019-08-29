BİTLİS (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce uygulanan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler çevreyi temizledi. Doğanın temiz tutulması ve korunması amacıyla ülke genelinde başlatılan proje kapsamında Van'da 70 yükümlü, Edremit ilçesinin Van Gölü sahillerinde çöp topladı. Temizlik çalışmasının yapıldığı Lalepaşa Parkı'na gelerek fotoğraf çektiren gelin damat da yükümlülerle sahili temizledi. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, amaçlarının denetimlik serbestlik yükümlülerinin kamuya yararlı, topluma faydalı işlerde çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptıklarını belirten Dönmez, "Temiz çevre noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yükümlülerimiz kamuya faydalı işlerde de çalışma yapıyor." dedi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da proje kapsamında 3 kilometrelik bir alanda temizlik çalışması yapıldığını bildirdi. Hep birlikte sahilleri temizleyeceklerini ifade eden Say, "Çevre hepimizin evi, yaşam alanı. Çocuklarımızdan başlayarak, yaşlılarımıza kadar herkesin daha rahat nefes alabileceği, yarınlarımızın teminatı olan çevremizi koruma amaçlı bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

Erciş ilçesinde de yükümlüler, Van Gölü sahili ile balık bendinde temizlik yaptı. Etkinliğe Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, hakim ve savcılar katıldı. - Bitlis Bitlis'in Tatvan ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 30 yükümlü, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı. Yükümlüler, Denetimli Serbest Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında, Tatvan'da Van Gölü sahilindeki katı atıkları topladı. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adalet ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerle temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi. Amaçlarının çevre konusunda farkındalık yaratmak olduğunu aktaran Özkan, ilçede çevrenin temiz tutulmasını sağlamaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Van Gölü'nün sahil bandında temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, vatandaşlardan hassasiyet göstererek kampanyaya dahil olmalarını istedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdal Ulutaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ve Denetimli Serbest Müdürü Soydan Çetinkaya katıldı. - Hakkari Hakkari'de de denetimli serbestlikten faydalanan 61 yükümlü, Kent Park ile Yüksekova ilçesindeki parkta temizlik yaptı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı, proje kapsamında belirledikleri alanda çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Katrancı, bu tür projelerle yükümlülerin toplumla kaynaşmasını ve topluma faydalı olmasını ümit ettiklerini vurguladı. Etkinliğe, cumhuriyet savcıları Sabahattin Yılmaz ve İlyas Göbelek ile Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zümrüt İlter katıldı. - Muş Muş'ta da proje kapsamında Göletli Parkı'nda çevre temizliği yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve Belediye Başkanı Feyat Asya ile çalışmaları yerinde inceleyen Vali Vekili Alper Çifçi, kamu hizmeti yükümlüğünü yerine getirmek zorunda olan vatandaşların bu projelerle rehabilite edildiğini söyledi.