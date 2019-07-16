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Denetimli Serbestlik yükümlüleri Antalya Şehitliğinde çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından Antalya Şehitliğinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri Antalya Şehitliğinde çevre temizliği yaptı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından Antalya Şehitliğinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmada 20 yükümlü tarafından Antalya Uncalı Şehitliğinde temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Programa Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Denetimli Serbestlik Müdürü Serap Erden, Şehitler Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç ile denetimli serbestlik altındaki yükümlüler katıldı.
Program kapsamında Konyaaltı İlçe Müftü Vekili Ayhan Köse tarafından Şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal yaptığı konuşmasında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehadet mertebesine ulaşan 251 asil vatan evlatlarının hatırasını canlandırmak, onları bir nebze olsun anarak toplum nezdinde aidiyet duygusunu, milli birlik duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Aziz Milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, meydana gelen olaylar sırasında gazi olan 2703 gazimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce düzenlediğimiz “Şehitliklerin temizliği ve onarımı” amacıyla bugün toplandık. " dedi.
15 Temmuz’da Türkiye’nin birçok yerinde üniformalı teröristler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı vatanını, milletini seven insanların iman gücüyle karşı koyduğunu hatırlatan İnal "Milli birlik ve beraberlik ruhuyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletini ve milletini seven, demokrasiye sahip çıkan tüm insanların mücadelesiyle 15 Temmuz, tarihe yazılmış destansı bir kahramanlıktır. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız menfur darbe girişiminde toprağı, ülkesi, vatanı, milleti, birliği uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden, milletini ve demokrasiyi canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve bugüne kadarki vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Tüm şehit ve gazi ailelerimize millet olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 15 Temmuz ruhuna uygun şekilde gerekli duyarlılık ve özeni göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri Antalya Şehitliğinde çevre temizliği yaptı

Denetimli Serbestlik yükümlüleri Antalya Şehitliğinde çevre temizliği yaptı

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