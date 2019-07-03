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Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

'OKULLAR İçin Bir Fırça Da Bizden' projesi kapsamında, okullarda çalışan Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okulların boya- badana işlerini ve temizliğini yapıyor.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - 'OKULLAR İçin Bir Fırça Da Bizden' projesi kapsamında, okullarda çalışan Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okulların boya- badana işlerini ve temizliğini yapıyor.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlatılan kampanya kapsamında İnegöl'de denetimli serbestlik yükümlüsü 15 kişi rol alacak ve yükümlülerin boyacılık mesleği ile ilgili bilgi edinmelerini sağlayacak. Yükümlülerin kişisel gelişimleri ve toplumla ödeşmelerinin sağlanması amaçlanırken, aynı zamanda okulların da ihtiyaçları giderilmiş olacak.
Proje hakkında bilgi veren İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "Denetimli serbestlik uygulaması bizim mevzuatımıza 2005 yılında girdi. Suç işleyen kişileri cezaevine koymadan, dışarıdan denetim altına alarak, onlara bazı yükümlülükler yükleyerek topluma yeniden kazandırma amacı güden bir uygulama. Bu uygulama kapsamında da zaman zaman yükümlülerimiz kamuya yararlı işte çalışma hizmeti de görmekteler. Nisan ayında da Boğazköy Barajı’nda bir orman oluşturulması çalışmalarımız vardı. Bugün de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında okullarda temizlik ve boya işleri yapılacak. Şu anda bizim takip ettiğimiz 2100 adet denetimli serbestlik yükümlümüz var. Bunlardan 80 kişi, doğrudan kamuya yararlı işte çalıştırma yükümlüsü. Okullarımızın yaz tatiline girmesi ile beraber bir kısmı, 3 Temmuz ile 9 Eylül tarihleri arasında İnegöl'de 10 tane okulumuzda spor aletlerinin boyanması, çitlerin elden geçirilmesi ve bahçe temizliği gibi işlerini bu yükümlülerimiz aracılığıyla yapacağız" dedi.
Halk Eğitim işbirliği ile açılan boyacılık kursunu dün tamamlayan denetimli serbestlik yükümlüleri buralarda hem mesleklerini geliştirmiş olacak hem de okulların boya ihtiyaçları giderilmiş olacak.

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Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyorDenetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyorDenetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyorDenetimli serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyor

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