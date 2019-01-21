Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakımını yapıyor

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Bingöl ve Siirt'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Mardin'de 13 yükümlü, okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Uygulamayla, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde genel temizlik ve bakım ihtiyaçları giderilecek 6 okul belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer, çalışma yapılan Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Başsavcı Bektaş, uygulamanın çeşitli alanlarda sürekli yapıldığını belirterek, "Bakanlıklarımız koordinesinde sosyal içerikli bir proje hazırlanmış.

Mardin'de seçtiğimiz 6 okuldan ilkinde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sırayla diğer 5 okulumuzda da bu uygulamayı tekrar edeceğiz." dedi.