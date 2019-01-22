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Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakımını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

Şırnak ve Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor

ŞIRNAK/MARDİN (AA) - Şırnak ve Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Şırnak'ta uygulama kapsamında 6 hükümlü, merkeze bağlı Özveren İlk ve Ortaokulunun boya ve temizliğini yapıyor.

Çalışmanın yürütüldüğü okulda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Aktaş, yaptığı açıklamada, hazırlanan protokol gereği yarıyıl tatilinde yükümlülerin okulların bakımında görevlendirildiğini söyledi.

Uygulamanın çok anlamlı olduğunu ifade eden Aktaş, "İhtiyacı olan diğer okullarımızda da çalışmalarımız devam edecek ve bu okullarımız yarıyıl tatili bittiğinde daha iyi bir ortamda eğitim hizmetine kavuşmuş olacak." dedi.

Aktaş, il için hayırlı olmasını dilediği uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz da Şırnak'ta öncelikle 6 yükümlünün çalışmaya başladığını belirtti.

Bu faaliyetlerin sadece boya badana olarak değil, okullardaki diğer eksikliklerin tamamlanması şeklinde devam edeceğini dile getiren Yılmaz, "Minik yavrularımız ikinci döneme temiz, hijyenik bir ortamda başlayacaklar. Aynı zamanda da devletimizin kamu kurumları ile halk arasında da köprü kurmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş ve Başsavcı Yılmaz daha sonra yükümlülerden aldıkları fırçalarla boya yaptı.

Programa, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Öğmen, Şehit Aileleri ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde de yükümlüler, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapmaya başladı.

Proje kapsamında, merkez Bağlar Mahallesi'ndeki TOKİ İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda temizlik ve boya yapıldı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, söz konusu okullarda incelemelerde bulundu.

Akkiraz, yaptığı açıklamada, okulların güzelleştirilmesi kapsamında yapılan protokolle tüm Türkiye'de bu uygulamanın başladığını hatırlattı.

"İnşallah ülkemizde ihtiyacı olan her yerde Adalet Bakanlığımızın marifetiyle, diğer kurum ve kuruluşlarımızdan her türlü hizmeti giderebilecek bir mekanizma oluştururuz. Bu kapsamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diyen Akkiraz, ilçede belirlenen 4 okulda boya, tadilat ve temizlik işlerinin yapılacağını kaydetti.

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