Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

Etkinliğe, Bolu Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Orman ve Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Daha sonra temizlik çalışmasına katılan Dursun, yükümlülere ve görevlilere katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yükümlülerle bir süre sohbet etti.

SAKARYA/BOLU/DÜZCE/KARABÜK/KOCAELİ (AA) - Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk de yükümlülerle temizlik çalışmasına katıldı.

Karabük Şehir Parkı'ndaki çocuk oyun parkları ile vatandaşların dinlenme alanlarında 10 yükümlü temizlik yaptı.

Bulut ve Özbir, yükümlülere projeye katıldıkları için teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Baki Bulut ve Cumhuriyet Savcısı Eriş Özbir, yükümlülerle sohbet etti.

Düzce Melensu Park'ında, çocuk oyun parkları ve vatandaşların dinlenme alanlarında yaklaşık 40 yükümlü çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Savcısı Halefoğlu ve beraberindekiler, sonra temizlik yapılan bölgeyi inceledikten sonra etkinliğine katılan yükümlülere teşekkür etti.

Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, yükümlülerin kamuya fayda sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Projenin tüm illerde aynı anda başlatıldığını aktaran Uğurlu, "Kamu yararına yapılan çalışmalar şimdi toplum yararına da fayda sağlamış oldu. Emek veren belediye ve yükümlülere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yükümlü Sekapark Uçurtma Tepesi mevkisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, daha önce buna benzer projelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları iş birliğinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"ni icra edeceklerini söyledi.

Burada protokol üyeleri ve 40 yükümlüyle çevre temizliği yapacaklarını ifade eden Korkmaz, "Temiz çevre duyarlılığını ve çevrenin kirletilmemesi gerektiğini göstermek istedik. Çevremizin temiz tutulmasını ve temizliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Korkmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, yükümlülerle parkta temizlik yaptı.



