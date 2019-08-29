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Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de yükümlüler çevre temizliği yaptı

Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

SAKARYA/BOLU/DÜZCE/KARABÜK/KOCAELİ (AA) - Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de çevre temizliği yaptı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'ta 100 yükümlünün katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yükümlülerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra temizlik çalışmasına katılan Dursun, yükümlülere ve görevlilere katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Etkinliğe, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, cumhuriyet savcısı Emrullah Eryılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

- Bolu

Bolu merkezde bulunan Gölköy Göleti Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, 25 yükümlü çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe, Bolu Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Orman ve Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan, temizlik çalışması hakkında etkinliğe katılanlara bilgi verdi.

Cumhuriyet Savcısı Halefoğlu ve beraberindekiler, sonra temizlik yapılan bölgeyi inceledikten sonra etkinliğine katılan yükümlülere teşekkür etti.

- Düzce

Düzce Melensu Park'ında, çocuk oyun parkları ve vatandaşların dinlenme alanlarında yaklaşık 40 yükümlü çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Baki Bulut ve Cumhuriyet Savcısı Eriş Özbir, yükümlülerle sohbet etti.

Bulut ve Özbir, yükümlülere projeye katıldıkları için teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında yükümlüler, yaklaşık 4 dönümlük arazide temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Karabük

Karabük Şehir Parkı'ndaki çocuk oyun parkları ile vatandaşların dinlenme alanlarında 10 yükümlü temizlik yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk de yükümlülerle temizlik çalışmasına katıldı.

Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, yükümlülerin kamuya fayda sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Projenin tüm illerde aynı anda başlatıldığını aktaran Uğurlu, "Kamu yararına yapılan çalışmalar şimdi toplum yararına da fayda sağlamış oldu. Emek veren belediye ve yükümlülere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yükümlü Sekapark Uçurtma Tepesi mevkisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, daha önce buna benzer projelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları iş birliğinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"ni icra edeceklerini söyledi.

Burada protokol üyeleri ve 40 yükümlüyle çevre temizliği yapacaklarını ifade eden Korkmaz, "Temiz çevre duyarlılığını ve çevrenin kirletilmemesi gerektiğini göstermek istedik. Çevremizin temiz tutulmasını ve temizliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Korkmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, yükümlülerle parkta temizlik yaptı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

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Bolu Karabük sakarya

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