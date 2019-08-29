Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler, temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Malatya'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Toplam 403 dekar arazide bulunan parkın her metrekaresini titizlikle temizleyen yükümlüler, topladıkları çöpleri poşetlere koyarak konteynerlere attı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, kendisinin de katıldığı temizlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik hükümlülerinin kamuya yararlı bir işte çalıştırma veya uygulama alanının her geçen gün arttığını belirtti.

Bu kapsamda doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından 26-29 Ağustos tarihlerinde projenin gerçekleştirildiğini dile getiren Badem, şunları söyledi:

"Bu proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı ücretsiz çalıştırma, diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugün Ankara Gölbaşı ilçesi Atatürk Sahil Parkı'nda Adalet Bakam Abdülhamit Gül ve Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılacakları bir etkinlik yapıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde aynı gün ve aynı saatte kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası veya yükümlülüğü bulunan yaklaşık 50 yükümlü ve personelin katılımıyla Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı mesire alanında çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi."