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Denetimli serbestlik yükümlülüleri cezalarını fidan dikerek çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Bu alanda, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Bu alanı boş bırakmayınız, 100 bin fidan bize yetmez. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz"

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler fidan dikti.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, cezalarının kalan kısmının infazı için Palandöken Dağı'nda çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Erzurum Valisi Okay Memiş, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Palandöken Dağı'nın çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Palandöken'in birçok yerinde fidan dikimi yapacaklarını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Bu alanda, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Bu alanı boş bırakmayınız, 100 bin fidan bize yetmez. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz. Biz varlıklı, zengin bir ailenin züğürt evladı gibi mi olacağız yoksa atalarımızdan, dedelerimizden böyle bir miras kaldıysa onu mu saklayacağız? Bize kalan miras rakım 2 bin ile 2 bin 500 arasında zamanında dikim yapılmış ve ağaçlar büyümüş. Biz bu ağaçları izleyecek miyiz, yoksa tıpkı zamanında yapılan dikim gibi biz de dikim yapacak mıyız? Tabii ki biz de dikim yapacağız."

Memiş, Erzurum'un yüzde 60'ının Karadeniz coğrafyası içerisinde yer aldığına işaret ederek kentteki meralarda ağaçlandırma çalışmaları yapacaklarını dile getirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaş da faaliyetin birçok ilde gerçekleştiğini anlattı.

Çalışmayı Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirdiklerini aktaran Bölükbaş, "Bu kapsamda mart ayında 81 ilde Adalet Ormanı kurulması için faaliyetler yaptık. Birçok denetimli serbestlik yükümlüsü kardeşlerimiz ve açık cezaevlerindeki hükümlü arkadaşlarımız çeşitli illerde böyle faaliyet yaparak bu ormanı oluşturdular. Biz kentin iklimi nedeniyle mart ayında bu işi yapamadık bu yüzden ekim ayında yaptık." ifadelerini kullandı.

Bölükbaş, hükümlülerin topluma kazandırılmasına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu.

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Anahtar Kelimeler:
denetimli serbestlik Erzurum Hükümlü

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