Batman'ın Hasankeyf ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında görevlendirildiği camiye gitmediği için takip çizelgesine "gelmedi" kaydı düşen imamı darbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde bulundurma, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, kamu malına zarar vermek, basit yaralama suçlarından yakalanan F.K'ye (23), çıkarıldığı mahkemece verilen cezasının karşılığında kamu yararına çalışması uygun görüldü.

"Kamu hizmeti cezası" için Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Hasankeyf İmam Abdullah Camisi'nde görevlendirilen F.K, birkaç gün sonra camiye gitmemeye başladı.

Cami imamı Abdulhalim İnanç'tan kendisini 'Camiye geliyor.' diye göstermesini isteyen F.K, İnanç'tan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine F.K, cami içerisinde imam İnanç'ı darbederek kayıplara karıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu saklandığı evde yakalanan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

