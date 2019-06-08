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Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde, ‘denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden’ yararlanıp cezaevinden çıkan ve 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp eden şahıs tutuklandıVan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Kavasoğlu Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun parkında oyun oynayan E.Y.

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti

Van merkez İpekyolu ilçesinde, ‘denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden’ yararlanıp cezaevinden çıkan ve 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp eden şahıs tutuklandı
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Kavasoğlu Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun parkında oyun oynayan E.Y. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun boynunda bulunan ve yaklaşık değeri 500 TL olan altın kolyeyi park civarında bulunan şüpheli bir şahıs tarafından “Gasp” edilmesi olayı ile ilgili olarak; Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipleri, olay yerine giderek şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; çocuk oyun parkının çevresinde bulunan güvenlik kameraları olay öncesi ve sonrası incelenmiş, şüphelinin küçük yaşta çocuklara benzer yöntemler ile “Gasp ve taciz” suçlarından dolayı 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanan Z.B. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 Haziran 2019 günü yapılan operasyonda şüpheli Z.B., olayda giydiği kıyafetleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti

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