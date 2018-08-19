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Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bilimsel bir deney yaptığı sırada yaşanan patlamada bilek kısmından iki elini ve sol gözünü kaybeden Altuğ Özışık (17), 21'incisi düzenlenen TUBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenliği'ne, üç boyutlu yazıcı teknolojisinde 6 bacaklı örümcek robot projesiyle katıldı.

Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bilimsel bir deney yaptığı sırada yaşanan patlamada bilek kısmından iki elini ve sol gözünü kaybeden Altuğ Özışık (17), 21'incisi düzenlenen TUBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenliği'ne, üç boyutlu yazıcı teknolojisinde 6 bacaklı örümcek robot projesiyle katıldı. Özışık, daha çok robotik protez alanında çalıştığını, şu ana kadar 6 model ürettiğini söyledi.
Antalya'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, geçen yılki şenlikler öncesinde evlerinin balkonunda deneme roketi hazırlarken, yakıt kartuşlarını roketin atına yerleştirdiği sırada yaşanan patlamada iki elini bilek kısmından ve sol gözünü kaybetti.
Hastanedeki tedavilerinin ardından Adem Tolunay Anadolu Lisesi'ndeki eğitimine geri dönen Altuğ Özışık, bilimsel çalışmalarından vazgeçmedi. Bu yıl liseyi bitiren Altuğ Özışık, 21'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenlikleri'ne, liseden sınıf arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile birlikte hazırladığı üç boyut teknolojisindeki 6 ayaklı örümcek robotla katıldı.
'MODELLEMESİ BİZE AİT'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı gökyüzü şenliklerinde ekip arkadaşlarının tanıtımını yaptığı projesini anlatan Altuğ Özışık, Adem Tolunay Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olduklarını, 4 yıl boyunca aynı sınıfta okuduğu Mehmet Ali Uyar'la birlikte şenliklere bu projeyle katılmak istediklerini söyledi. Üç boyut teknolojisini anlatmak yerine daha eğlenceli bir şey yapmak istediklerini ve 6 bacaklı örümcek robotta karar kıldıklarını belirten Özışık, “Modellemesi tamamen kendimize ait. Sıfırdan modelledik, devre dizaynını kendimiz yaptık. Kodlama kısmını özellikle Mehmet Ali arkadaşımız yaptı diyebilirim, ben birkaç noktada yardımda bulundum" dedi.
Ana parçasının bir mikroişlemci olduğunu, buna komut yükleyerek istedikleri şekilde çalışmasının sağlandığını belirten Özışık, “6 bacakta ikişer motor bulunuyor. Bu motorların biri gövde, biri bacak kısmında. Dönme, yürüme hareketleri ve 12 yönde eğilmeyi sağlayabiliyoruz. Bu tabi önce yapılmamış bir proje değil, örnekleri internette fazlasıyla var. Biz sadece kendi sürümümüzü ortaya koyup, birkaç değişiklik ekleyerek insanlara neler yapılabileceğini göstermek istedik. Daha çok üç boyutlu yazıcıların geleceği değiştirebileceğini yani. Bu projeyi başka bir yerde üretseniz çok daha uzun süre alabilecekken biz bunu bir ayda bitirdik. Çok hızlı çalışsak iki haftada da bitirebileceğimiz bir projeydi. Üç boyutlu yazıcının bu şekilde hızlı çalışabilme yeteneklerini göstermek, kanıtlamak istedik" diye konuştu.
Sadece bu alanda bilimsel çalışmalar yapmadığını aktaran Özışık, daha çok robotik protez alanında çalışmak istediğini belirterek, “Hem kendime, hem başka insanlara yarayacak. Bu konuda çalışmalarım var zaten, 6 model ürettim, şimdi yedinci model konusunda çalışmalarım devam ediyor. Tamamen kendi dizaynım olan bu yedinci modele uğraşıyorum şu sıralar. Yakında üretimine, prototipine geçeceğim" dedi.

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Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmediDeney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi

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