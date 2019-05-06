’Deneyap’ projesinde, en hızlı arabaları yaptılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ projesi kapsamında 460 öğrenci, uygulamalı sınavda en hızlı ve en uzak mesafelere gidebilecek arabaları yapmak için birbirileriyle yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı koordinesinde hayata geçirilen DENEYAP Türkiye projesi kapsamında 460 öğrenci, Alanya Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen seçme sınavlarına katıldı. Sınavda, öğrenciler kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en hızlı ve en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbirleriyle yarıştı.

“Belki de bu öğrencilerimiz uçan arabayı icat edecekler”

Öğrencilerin çok heyecanlı bir şekilde inanılmaz icatlarda bulunduklarını aktaran Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, en hızlı arabaları yaptıklarını söyledi. Hacıcaferoğlu,” İnşallah öğrencilerimiz ülkemizin geleceği ve milli teknoloji üretme adına çok özgün fikirler ortaya koyacaktır. Bizler inanılmaz bir şekilde gençlerimize destek oluyoruz. 81 ile yaygınlaştırılması düşünüyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından Antalya ve Alanya ilçemizde Deneyap Atölyemizi oluşturduk. İnşallah buradan seçilecek olan 160 öğrencimizde geleceğin bilim adamı olarak yetişecek. Bizim gençliğimizde hayal bile edemediğimiz birçok şeyi bugün görebiliyoruz. Bugün uçan arabayı konuşuyoruz acaba olacak mı diye? Belki de bu öğrencilerimiz uçan arabayı icat edecekler” dedi.